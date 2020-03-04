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4 марта • обновлено в 09:46
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Священник УПЦ МП построил шикарный особняк в центре Житомира. Видео

3.4т
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Архиерей УПЦ МП, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Отец Никодим выстроил в центре Житомира огромный особняк рядом с храмом.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы "Гроші".

"Митрополит фактически захватил 20 соток коммунальной земли и начал строить имение. Строительство поместья на 320 квадратных метрах еще год назад только начиналось. Сегодня – это дом с дорогой мебелью, системой "умный дом" и собственным мостиком от дома до собора", – говорится в сюжете.

Отец Никодим

Отец Никодим

Скриншот

При общении с журналистами священник не смог назвать точную стоимость строительства, но сказал, что потрачено много денег. В сюжете предполагают, что цена особняка может варьироваться от 100 тысяч до 200 тысяч долларов. При этом цена может быть и выше, ведь дом священника украшен лепниной, а внутри стоит дорогая мебель. Передвигается священник на элитном внедорожнике Audi Q7.

Священник УПЦ МП Отец Никодим

Священник УПЦ МП Отец Никодим

Скриншот

"Лишь в месяц содержание такого поместья может обходиться в тысячу долларов", – отмечено в сюжете.

Журналисты добавили, что у митрополита Никодима есть свечной завод. При этом каждая церковь должна закупить свечей минимум на 500 грн в месяц, а с учетом подконтрольных храмов это может принести прибыль около 125 тысяч гривен.

Строительство дома

Строительство дома

Скриншот

Особняк священника

Особняк священника

Скриншот

Особняк священника в Житомире

Особняк священника в Житомире

Скриншот

Священник УПЦ МП Отец Никодим

Священник УПЦ МП Отец Никодим

Скриншот

Священник УПЦ МП Отец Никодим в Москве

Священник УПЦ МП Отец Никодим в Москве

Скриншот

Особняк священника в Житомире возле храма

Особняк священника в Житомире возле храма

Скриншот

Отметим, что ранее, 23 февраля, Отец Никодим находился в Москве (Россия), где принял участие в служении в храме Иконы Божьей Матери.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители села на Тернопольщине утверждают, что местный монастырь УПЦ МП стал прибежищем для мужчин с криминальным прошлым.

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Автор
Тимур Григоренко
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Справжній кассабський безсрібник. До речі, офіційно має статус ченця або згідно церковної термінології "живого мерця".
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Поэтому они и держатся мацковии, чтобы не потерять "печеньки"! Нужно закрывать кгбшный филиал в Украине под названием рпц, у нас уже есть своя церковь!
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Кобилінська Наталія
Кобилінська Наталія
Житомирські депутати тричі(!) відмовляли на сесіях заповзятому Никодиму в виділенні цієї комунальної землі.
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