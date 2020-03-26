Священник Олег Винников из Тернопольской области, который находится в реанимации с диагнозом коронавирус, мог заразиться на похоронах другого священнослужителя.

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Подробности об инфицированном рассказал глава Залещицкой райгосадминистрации Роман Краснюк в комментарии hromadske.

Оказалось, что в начале марта Винников побывал на похоронах в Монастырском районе, однако причиной смерти его коллеги стал не коронавирус.

Священник с Тернопольщины мог заразиться коронавирусом на похоронах РБК-Украина

Глава Монастырской РГА Дмитрий Львович подтвердил эту информацию. По его словам, 3 марта в селе Швейкив похоронили этого священника, и Винников был там. Также он был на поминках 9 марта в селе Ковалевка.

"И теперь в нашем районе уже четыре подтвержденных случая зараженных коронавирус. Первый – это человек из Ковалевки – он умер (не священник – Ред.). И сейчас подтвержден коронавирус у его товарища и у жены товарища – они также из Ковалевки", – рассказал Левкович.

Оба чиновники считают, что скорее всего именно в Монастырском районе заразился священник. Сам он продолжал проводить службы в Залещицком районе.

"Наш отец имел два прихода, в Залещиках один – в самом городе, и в селе Печорна. 15 марта были службы в двух церквях и похороны в Печорной", – рассказал Краснюк.

Глава Залещицкой РГА призвал изолироваться всех людей, которые были на этих службах. Он отметил, что церковь в Залещиках большая – 100-120 человек. Также есть вторая церковь, а на похоронах было около 100 человек. То есть, в общем священник контактировал с 300-500 людьми.

Также чиновник рассказал, что 9-этажный дом, в котором жил Винников, уже изолировали.

"Церковь мы дезинфицировали, люди многие пошли на самоизоляцию. В первый же день, 22 и 23 марта мы проводили дезинфекцию этого многоквартирного дома, церкви, в семье отца есть жена, дочь и зять, жена работает в государственном учреждении на работе, там тоже провели дезинфекцию, также в Печорной в церкви, и на дворе и в доме, где были похороны. С воскресенья мы дезинфицируем все в городе и в селе этом – все улицы ", – заверил Краснюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что священник и умерший от коронавируса житель Ковалевки виделись на похоронах.

А в городе Тернополь опасной инфекцией заразился врач-стоматолог.

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