Священник Олег Винников из Тернопольской области, у которого диагностировали коронавирус, в течение недели контактировал минимум с 500 людьми.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 23 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Олег Винников, это священнослужитель из Тернопольской области, он 19 марта был госпитализирован, сейчас лежит в реанимации Тернопольской городской больницы. Мы посчитали в полиции, он за неделю контактировал с около 500 людьми. Он был на церковных службах, он отправлял похоронный обряд, и сейчас мы ищем этих людей", – заявил Геращенко.

Скриншот из видео

"В этом нет ничего постыдного, он не знал на тот момент, что он болен, когда общался с вами", — добавил он.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области был зафиксирован у 57-летнего священника из города Залещики. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Священник с коронавирусом мог заразить 500 людей на Тернопольщине

23 марта в области был подтвержден второй случай заражения коронавирусом. Мужчина находился на похоронах вместе с заразившимся священником.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во фракции "Слуга народа" подтвердили, что народный депутат Руслан Горбенко заразился коронавирусом.

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