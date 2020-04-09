Священник ПЦУ Александр Филипов, который 10 лет служил в инфекционной больнице, выступил против запрета людям ходить в храмы во время карантина.

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На своей странице в Facebook он отметил, что у многих людей кроме материальных есть и духовные потребности.

"Немножко подзадолбал вой мракобесов "почему не закрыты храмы". Открою вам большую тайну: есть религиозные мракобесы, а есть антирелигиозные, при том, что последние загубили жизней в тысячи (скорее миллионы) раз больше первых. Если человек не считает себя животным, то у многих духовные потребности являются такой же необходимостью, как еда. Кому-то для этого достаточно чтения Священного Писания, онлайн-богослужения, кому-то нужно прийти в храм", ​– убежден священнослужитель.

По его словам, совершенно другим является вопрос о том, насколько священники ответственно относятся к санитарным требованиям в своих церквях. Ведь некоторые используют одноразовую посуду, пользуются масками, в храме есть антисептики, проводится санитарная обработка, выполняются советы по количеству присутствующих. Другие же наоборот игнорируют все карантинные требования.

Церковь "ГолосUA"

"Нас регулярно посещает полиция – нареканий нет. А умнички, потолкавшись по магазинах, маршрутках, возле храмов с камерами, с пеной у рожи кричат ​– закрыть храмы!!! Следующим требованием будет ​ – сжечь!!!" ​– возмутился Филипов.

Священник подчеркнул, что храм, в котором служит он, является единственным местом микрорайона, где человек может бесплатно получить маску, антисептик и продуктовую помощь. "Это все привозят в храм верующие люди, в открытый храм, когда идут за продуктами для себя по магазинам. Те, кого умнички считают мракобесами. У меня один вопрос, если хотите закрыть храмы, то что вы можете дать миру кроме углекислоты?" ​ – обратился он к противникам богослужений во время карантина.

"Когда диванные эксперты будут советовать священнику с 15-летним опытом, из них более 10 лет служения в инфекционной больнице (то есть в условиях перманентного карантина), как мне надо править Пасху, тогда и начнется апокалипсис", – эмоционально подытожил священник.

Примечательно, что его постом также поделился заместитель главы Управления по внешним связям ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря.

"Замечание священника, который более 10 лет служил при инфекционной больнице, то есть в условиях перманентного карантина", – акцентировал внимание он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко пояснил, что богослужения на Благовещение и Вербное воскресенье будут проводиться с соблюдением требований усиленных карантинных мер.

Позже советник главы Министерства внутренних дел Украины Юрий Тандит рассказал, что богослужения во всех храмах Украины всех конфессий из-за COVID-19 в ближайшее время будут проводиться только с участием священнослужителей и тех, кто обеспечивает онлайн-трансляцию.

По его словам, к соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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