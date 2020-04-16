Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин возмутился тем, что в праздник Чистого четверга ему приходится проводить службу в пустом храме.

При этом подчеркнул, что из-за карантина в стране такая же ситуация будет и на Пасху, что очень "раздражает и злит" его. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Чистый четверг, а я служу службу в храме, который всегда обычно полон, а сейчас пуст и это раздражает. И на Пасху все будет точно так же. "Христос Воскрес!" прозвучит для 5-7 человек всего", – отметил священнослужитель.

Протоиерей ПЦУ Александр Дедюхин

Дедюхин признался, что сейчас ему предстоит отправить множество посылок, а перед этим собрать пасочки у разных хозяек, которые их пекли.

"Отправить надо так, чтобы ничего не перепутать. Переживаю, чтобы и пасочки, и яйца были вкусные, но ничего гарантировать не могу, особенно про яйца, ибо кто его знает, что там за курицы для магазинов яйца несут", – высказался протоиерей ПЦУ.

Дедюхин добавил, что вместе со своими помощниками – отцом Романом и парафиянами –они очень стараются и надеются угодить всем верующим, которые не смогут посетить Пасхальную службу из-за карантина.

"Только пообещайте мне одну вещь. Когда вся эта дрянь закончится. Вы придете на службу. И, как всегда, нас будет очень много. Мы вместе будем славить Господа. Собором святых. Полным храмом. Радостным сердцем прославлять воскресшего Господа", – заключил он, подписавшись как "злой, задерганный, расстроенный, но полный надежд ваш протоиерей Александр".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее протоиерей ПЦУ Александр Дедюхин заявил, что если на Пасху в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме не будет схождения Благодатного Огня, это принесет "конец "русскому миру".