За даними опитування Фонду Демократичні ініціативи та соціологічної служби Центру Разумкова, що були оприлюднені ще в минулому році, 47% українців взагалі не читали текст Конституції, але при цьому 67% вважають, що її необхідно змінювати. А з усіма розділами основного закону знайомі лише 11% респондентів. І це не заважає більше ніж 50% погоджуватись з тим, що Конституцію треба змінити.

Люди, що з вами??? Не читали, але хочете її поміняти? На що? На іншу Конституцію, яку ви теж не будете ані читати, ані виконувати?

Мені дуже цікаво, скільки депутатів ВР читали Конституцію України? Скільки її зрозуміли? І дуже цікаво, чи читав взагалі Конституцію президент? Не тільки назву, а й текст головного закону України?

Двадцять чотири роки тому Україна отримала свою Конституцію. Але за ці двадцять чотири роки кожен, хто дістався до вершини влади, спробував переписати Конституцію під себе. Кожен!

Конституція України була ухвалена 24 роки тому Facebook Борислава Берези

Її стільки раз змінювали, повертали назад і порушували, що зараз це лише номінально головний закон України. А перше за все це ж священна книга української державності.

Людство знає декалог - десять основних заповідей, які, згідно з Пятікніжію, були дани Моісею самим Б-гом, у присутності синів Ізраїлю, на горі Синай. Не вбивай. Не перелюбствуй. Не крадь. Не виголошуй помилкового свідоцтва. Не роби собі кумира... Але вони не завжди виконуються. З Конституцією України все так само. Про неї знають, але її часто не виконують.

Так от, я хочу привітати всіх нас з Днем Конституції і побажати, щоб швидше настали часи, коли всі ми не лише будемо знати текст Конституції але й почнемо поважати її, шанувати її і дотримуватись головного Закону Держави! Але щоб це розпочалось, треба хоча б ознайомитись з текстом Конституції. А після того зрозуміти всі її положення. Бо не можна не знати основний Закон України, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.

Хай ніколи не зникне бажання у українців розбудовувати суверенну і незалежну, демократичну, соціально-правову державу Україну в якій Конституція є священним, недоторканним і завжди виконуваним законом.

З Днем Конституції, друзі!