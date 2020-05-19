Годовщину отпразднуют на небесах, 13-летняя девочка осиротела. Детали роковой трагедии с супругами на Житомирщине

Женщина с друзьями перевернулась на лодке. Она не умела плавать, муж бросился спасать и тоже погиб

На Житомирщине произошла жуткая трагедия – в реке на глазах у друзей и родных утонули муж и жена, сиротой осталась их 13-летняя дочка. Знакомые говорят, что супруги, Ольга и Анатолий Янковы, в этом году должны были отметить 15-летие свадьбы.

Они очень любили друг друга и были неразлучны. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Лодка не выдержала и перевернулась

Трагедия разыгралась в выходные на реке возле села Нехворощ. 37-летняя Ольга и 42-летний Анатолий вместе с родственниками и друзьями отдыхали на берегу. Мужчины ловили рыбу, а Оля и ее знакомые решили переплыть речку на лодке. Однако неожиданно маленькая рыбацкая лодка перевернулась, и все оказались в воде.

Погибшие супруги Facebook Ольги Янковой

Трое успели добраться до берега, а Оля не умела плавать и сразу начала тонуть. На помощь жене бросился муж и ее брат. К сожалению, брату удалось вытащить на берег уже бездыханное тело женщины. Никакие попытки реанимировать ее не удались. В суматохе сразу не заметили, что Анатолий не вышел из воды. Только прибывшие на место спасатели достали его тело.

"Толик пытался ее спасти, но был в одежде, да еще холодная вода. Только они вдвоем знают все детали того, что случилось", – рассказала нам кума супругов Татьяна Волшебная.

Это какой-то рок

Сами супруги с дочкой Машей жили в Бердичеве. Оля работала в салоне красоты.

"Оля была прекрасным человеком и профессиональным парикмахером. Как пчелка целыми днями моталась, и муж ее тоже. Он все время старался обеспечить своей семье достойную жизнь. Оля была любящей мамой, они растили свою дочку. Еще у Оли папа-инвалид, за которым она ухаживала", – рассказала ее знакомая.

Facebook Ольги Янковой

"Они с мужем всегда были очень близки. Толик ее и привозил на работу, и забирал. Она тоже его любила и все время о нем говорила. Это какой-то рок: два года назад у нас также погибла молодая красивая пара, примерно такого же возраста. У них тоже осталась дочка", – вспоминает одна из клиенток Алена.

Ольга Янковая Facebook Ольги Янковой

Дочка рисует так же, как и мама

Сейчас Маша осталась с бабушкой и дедушкой. Она такая же творческая натура, как и ее мама. У девочки на страничке в соцсетях много фотографий ее рисунков и поделок.

"Оля тоже очень красиво рисовала. У меня на память остались на стене очень смешные мухоморчики, которые она мне подарила. Она и прически делала красивые. Мы эту лебединую пару только что похоронили, до сих пор не могу отойти от шока", – говорит Татьяна Волшебная.

Погибшие супруги Facebook Ольги Янковой

Оля и Анатолий поженились в 2005 году. В этом году у них должно было быть 15-летние совместной жизни.

"Но не судилось. Теперь отпразднуют на небесах, потому что они повенчаны. Олечка была крестной мамой моей дочки. Помню, как я предложила ей эту миссию, она расплакалась. Держала мою малую на руках и что-то щебетала ей. Она очень ответственно к этому относилась и лучшей крестной мамы не найти", – вспоминает Татьяна Волшебная.

Facebook Ольги Янковой

Facebook Анатолия Янкового

Толик увлекался футболом, говорят, отлично забивал голы. Но несколько лет назад из-за травмы ноги вынужден был расстаться с этим видом спорта.

Многие знакомые пары в шоке от того, что случилось – как обычная загородная прогулка могла обернуться такой ужасной трагедией...

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