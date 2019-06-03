"Свора подонков": Украину потрясло убийство полицейскими ребенка под Киевом

Украину потрясла смерть 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, которого 31 мая подстрелили сотрудники полиции.

Бурный отклик трагедия получила в сети. Так, в частности, отреагировали на случившееся в высшем руководстве страны.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, как отец и как президент, наказать виновных в смерти ребенка. "Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной", –​​ написал он.

Отреагировал и премьер-министр Владимир Гройсман. Он выразил свои соболезнования семье 5-летнего Кирилла.

Прокомментировал трагедию генеральный прокурор Юрий Луценко, пообещав наказать виновных по справедливости. Он также заявил, что уже инициировал снятие с должности ответственного начальника райотдела полиции.

Украинцы в свою очередь обрушились с критикой на власть и правоохранителей, которые допустили трагедию. В сети указали на то, что реформа полиции так и не поменяла ничего в стране. "Свора подонков", "Старые мрази", "Круговая порука", –​​ отреагировали пользователи соцсетей.

В сети объявили сбор возле здания Министерства внутренних дел в Киеве. "Если это так оставить, то дети будут гибнуть и дальше", –​​ написал активист Антон Ходза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

Не приходя в сознание ребенок 3 июня умер в больнице. Преступление было переквалифицировано в умышленное убийство.

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