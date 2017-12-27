Своими же руками: журналист рассказал, как Москва уничтожает "русский мир" в Украине

Российская Федерация, развязав военную агрессию против Украины, своими же руками уничтожает "русский мир", который Москва пыталась навязать украинцам.

Соответствующее мнение журналист Павел Казарин высказал в колонке для "Крым.Реалии".

"Украина могла оставаться рыхлой и разной лишь в ситуации мира. Москва могла оберегать своих адептов в Украине лишь благодаря отсутствию войны. Развязав ее, она создала ситуацию, когда равноценность повесток канула в небытие", – заявил Казарин.

По его словам, злая ирония в том, что Россия начинала войну ради сохранения прежнего украинского баланса, однако своими же руками уничтожила его на корню.

"Война за "русский мир" уничтожает русский мир. Война против "украинского мира" усиливает украинский мир. Лучший способ для Москвы выиграть войну – ее прекратить. Лучший способ ослабить Киев – забрать у него штандарт обороняющегося. Но смысл гамбита неведом тем, кто играет в "чапаева", – резюмировал Казарин.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали, что принес Крыму "русский мир".