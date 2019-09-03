Бывшая санитар 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины Екатерина Стандартюк (Коршик) неоднократно рисковала жизнью, спасая раненных. Теперь девушке самой необходима помощь. Очень срочно.

В батальон Катерина попала добровольцем в 2015 году. Поначалу в ее обязанности входило обеспечение медицинской службы связью, однако девушка очень хотела помогать раненным, спасать парней. Позже Катерина окончила курсы и стала санитаром медицинского пункта.

Одним из первых "боевых крещений" для молодого медика стали события возле поселка Новгородское Донецкой области в 2015 году.

"Начались тяжелые позиционные бои, участились обстрелы. Катя была в составе бригады медиков - им часто приходилось работать на передовой", - рассказывал OBOZREVATEL командир роты, в которой служила девушка-санитар.

Впоследствии такого рода задачи стали будничными для молодого медика.

"Ее в батальоне любили. Мужество и доброта - такое сочетание есть не у каждого. Однако многомесячная служба не прошла для нее даром. Девушка видела муки раненных и умирающих бойцов и пропускала все переживания через себя. Возможно, что именно сильный стресс и стал причиной развития у нее рассеянного склероза", - писал ранее мой коллега.

РС – это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Во время болезни происходит разрушение нервной ткани и замещение ее рубцовой (со старческим склерозом РС ничего общего не имеет - прим.).

Спасти Катю может препарат, на покупку которого у нее нет денег. Прошлый раз удалось собрать необходимые средства, верю, что получится и сейчас. Иначе девушка как минимум окажется в инвалидном кресле.

На курс лечения нужны два флакона препарата ОКРЕВУС (Ocrevus) - это 230 тысяч гривен. Хорошая новость в том, что 120 тысяч уже есть. Так что у нас есть одна-две недели, чтобы собрать оставшиеся средства на лечение. Пока что Катя ходит в поликлинику на уколы, чтобы "хоть как-то поддерживать состояние".

Кате сейчас 29 лет, она родом из Луганска, а сейчас живет в Виннице (приютили знакомые). В разводе. Участник АТО, инвалид войны.

Ситуация проверена (были публикации о необходимости помощи сослуживцу и на официальной странице батальона), часть документов выложу ниже.

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Реквизиты для помощи:

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5168 7573 1607 4311 Коршик Екатерина Юрьевна

Друзья, это именно та ситуация, когда даже 10 гривен не будут лишними и могут помочь! Своих не бросаем?

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Публикация на OBOZREVATEL от 3 сентября 2018 года тут.

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