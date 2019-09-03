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3 сентября • обновлено в 14:35
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Анна Молчанова
Анна Молчанова
Заместитель шеф-редактора "Обозревателя" Все статьи автора

Своих не бросаем? Она спасала воинов, теперь помощь нужна уже ей

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Бывшая санитар 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины Екатерина Стандартюк (Коршик) неоднократно рисковала жизнью, спасая раненных. Теперь девушке самой необходима помощь. Очень срочно.

В батальон Катерина попала добровольцем в 2015 году. Поначалу в ее обязанности входило обеспечение медицинской службы связью, однако девушка очень хотела помогать раненным, спасать парней. Позже Катерина окончила курсы и стала санитаром медицинского пункта.

Одним из первых "боевых крещений" для молодого медика стали события возле поселка Новгородское Донецкой области в 2015 году.

"Начались тяжелые позиционные бои, участились обстрелы. Катя была в составе бригады медиков - им часто приходилось работать на передовой", - рассказывал OBOZREVATEL командир роты, в которой служила девушка-санитар.

Впоследствии такого рода задачи стали будничными для молодого медика.

Своих не бросаем? Она спасала воинов, теперь помощь нужна уже ей

"Ее в батальоне любили. Мужество и доброта - такое сочетание есть не у каждого. Однако многомесячная служба не прошла для нее даром. Девушка видела муки раненных и умирающих бойцов и пропускала все переживания через себя. Возможно, что именно сильный стресс и стал причиной развития у нее рассеянного склероза", - писал ранее мой коллега.

РС – это хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Во время болезни происходит разрушение нервной ткани и замещение ее рубцовой (со старческим склерозом РС ничего общего не имеет - прим.).

Своих не бросаем? Она спасала воинов, теперь помощь нужна уже ей

Спасти Катю может препарат, на покупку которого у нее нет денег. Прошлый раз удалось собрать необходимые средства, верю, что получится и сейчас. Иначе девушка как минимум окажется в инвалидном кресле.

На курс лечения нужны два флакона препарата ОКРЕВУС (Ocrevus) - это 230 тысяч гривен. Хорошая новость в том, что 120 тысяч уже есть. Так что у нас есть одна-две недели, чтобы собрать оставшиеся средства на лечение. Пока что Катя ходит в поликлинику на уколы, чтобы "хоть как-то поддерживать состояние".

Кате сейчас 29 лет, она родом из Луганска, а сейчас живет в Виннице (приютили знакомые). В разводе. Участник АТО, инвалид войны.

Ситуация проверена (были публикации о необходимости помощи сослуживцу и на официальной странице батальона), часть документов выложу ниже.

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Реквизиты для помощи:

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5168 7573 1607 4311 Коршик Екатерина Юрьевна

Друзья, это именно та ситуация, когда даже 10 гривен не будут лишними и могут помочь! Своих не бросаем?

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Публикация на OBOZREVATEL от 3 сентября 2018 года тут.

Страница Кати в Facebook.

Своих не бросаем? Она спасала воинов, теперь помощь нужна уже ей
Своих не бросаем? Она спасала воинов, теперь помощь нужна уже ей
Своих не бросаем? Она спасала воинов, теперь помощь нужна уже ей
Своих не бросаем? Она спасала воинов, теперь помощь нужна уже ей

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Автор
Анна Молчанова Анна Молчанова
Темы
Война на Донбассе АТО на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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