"Свободу Сенцову": художник пронзительно показал суть "кровавого футбола" в России

Украинский художник Андрей Петренко презентовал новую карикатуру в знак протеста против содержания политзаключенных в российских тюрьмах.

Рисунок к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Российской Федерации опубликован в микроблоге kE? в Twitter.

На нем изображен логотип спортивного мероприятия в виде гири с кандалами вместо мяча. А в подписи сказано "#FreeSebtsov Russia 2018" (#СвободуСенцову Россия 2018).

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Европарламента призвали мировых лидеров бойкотировать ЧМ-2018 в России. Они приняли резолюцию с требованием к российским властям незамедлительно освободить политзаключенного Олега Сенцова и остальных украинцев, задержанных в РФ и Крыму.

Кроме того, во время дебатов депутат ЕП Ребекка Хармс призвала лидеров ЕС поехать вместо Чемпионата мира в российские "гулаги", в которых содержатся украинские узники Кремля.