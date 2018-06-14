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"Свободу Сенцову": художник пронзительно показал суть "кровавого футбола" в России

1.3тЧитать новость на украинском

Украинский художник Андрей Петренко презентовал новую карикатуру в знак протеста против содержания политзаключенных в российских тюрьмах.

Рисунок к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Российской Федерации опубликован в микроблоге kE? в Twitter.

На нем изображен логотип спортивного мероприятия в виде гири с кандалами вместо мяча. А в подписи сказано "#FreeSebtsov Russia 2018" (#СвободуСенцову Россия 2018).

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"Я пощады не прошу": Сенцов написал новое письмо

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Европарламента призвали мировых лидеров бойкотировать ЧМ-2018 в России. Они приняли резолюцию с требованием к российским властям незамедлительно освободить политзаключенного Олега Сенцова и остальных украинцев, задержанных в РФ и Крыму.

Кроме того, во время дебатов депутат ЕП Ребекка Хармс призвала лидеров ЕС поехать вместо Чемпионата мира в российские "гулаги", в которых содержатся украинские узники Кремля.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Темы
Чемпионат мира 2018Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
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