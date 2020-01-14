Вчора, 13 січня, відмічали дуже важливу для нас дату (13 січня війська СРСР здійснили штурм телевізійного центру, телевежі та ряду об'єктів у Вільнюсі. Це спроба вищого радянського керівництва воєнними методами повернути Литву, яка ще у березні 1990 вийшла зі складу СРСР, проголосивши свою незалежність. – ред). Однак вона пов'язана з українцями, які в ті дні відстоювали нашу свободу разом із нами. Це була лінія фронту за нашу свободу.

Сьогодні така ж лінія проходить через Україну. Нам важливо допомогти всім, хто бореться проти агресії, хто бореться за свою свободу, відстоюючи свою Батьківщину. Я рада, що отримала подарунок безпосередньо з лінії фронту (тримає в руках каску. - ред).

Це найдорожчий для мене подарунок, який я коли-небудь отримувала. Вітаю і Литву, і Україну. Бажаю, щоб цей зв'язок ніколи не губився й залишався між нами назавжди. Слава Україні! Слава героям України! Слава Литві!

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