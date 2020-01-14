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14 января • обновлено в 10:29
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Даля Грибаускайте
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Свободу Литви відстоювали також і українці

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Вчора, 13 січня, відмічали дуже важливу для нас дату (13 січня війська СРСР здійснили штурм телевізійного центру, телевежі та ряду об'єктів у Вільнюсі. Це спроба вищого радянського керівництва воєнними методами повернути Литву, яка ще у березні 1990 вийшла зі складу СРСР, проголосивши свою незалежність. – ред). Однак вона пов'язана з українцями, які в ті дні відстоювали нашу свободу разом із нами. Це була лінія фронту за нашу свободу.

Сьогодні така ж лінія проходить через Україну. Нам важливо допомогти всім, хто бореться проти агресії, хто бореться за свою свободу, відстоюючи свою Батьківщину. Я рада, що отримала подарунок безпосередньо з лінії фронту (тримає в руках каску. - ред).

Новости
Україна нарешті показала свої "червоні лінії"

Це найдорожчий для мене подарунок, який я коли-небудь отримувала. Вітаю і Литву, і Україну. Бажаю, щоб цей зв'язок ніколи не губився й залишався між нами назавжди. Слава Україні! Слава героям України! Слава Литві!

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Автор
Даля Грибаускайте
Место
Литва
Тег
СССР
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Хорошая тетка - наш настоящий союзник, не раз это доказала. Приветствуем Литву.
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Дякуєм , Даля ! Як з'ясувалося ,литовці наші найкращі друзі і брати !
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Mega Death
Mega Death
Кто это? Какая-то пристарелая лесбиянка учит xoxлов жизни?))
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