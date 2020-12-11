Команда ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объявила Всеукраинскую акцию "Я благодарю", призванную отметить всех, кто помог украинцам пережить тяжелый 2020 год.

Как сообщили в релизе телепроекта, каждый желающий может записать видеоблагодарность медикам, волонтерам и опубликовать с хэштегом #ядякую.

"2020 год стал тяжелым как для всего мира, так и для Украины. В течение этого года случилось много несчастий, которые запомнятся человечеству надолго. Редакция "Свободы слова Савика Шустера" решила, что стоит сказать "спасибо" тем, кто помог этот год пережить. Каждый, кто переболел коронавирусом и хочет поблагодарить своего врача, медсестру, водителя скорой помощи или волонтеров, может записать короткое видео со словами благодарности. Эти видео будут показаны 18 декабря во время последнего эфира "Свободы Слова Савика Шустера" в 2020 году" , – отметили представители ток-шоу.

По условиям акции, ролик должен соответствовать следующим требованиям:

Его можно прикрепить по ссылке: https://cutt.ly/ehYLWaC

Требования к видео: смотреть нужно в камеру, телефон держать горизонтально. Не более 30 секунд.

Видео можно присылать до вторника, 15 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 11 декабря, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят возможность ввоза в Украину российской вакцины от коронавируса, локдаун, запланированный на январь, а также ужасные условия пребывания заключенных в ОРДЛО.