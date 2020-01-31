Коронавирус, борьба за выживание: названы темы и гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера"

В пятницу, 31 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят новый Трудовой кодекс, опасность китайского коронавируса и результаты переписи украинцев.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

Для дискуссии предлагаются такие темы:

Уволить по sms: новый Трудовой кодекс. Стимул лучше работать или борьба за выживание?

Вирус без границ. Что грозит украинцам и как уберечься?

Сколько нас осталось? Можно ли доверять электронной переписи?

Участие в обсуждении примут:

Дмитрий Дубилет, министр Кабинета Министров Украины,

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины,

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина",

Наталия Королевская, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики,

Юлия Клименко, народный депутат, "Голос",

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации,

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины ,

Елена Дума, председатель Всеукраинского профсоюза "Родная Земля",

Павел Прудников, заместитель председателя Атомпрофсоюза,

Александр Коляда, биолог-генетик.

Как сообщал OBOZREVATEL, актуальность дискуссии вызвана последними событиями:

Данные так называемой электронной переписи населения Украины показали, что в стране живет 37 млн 289 тысяч человек. Из них 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин. Оценка проводилась по состоянию на 1 декабря 2019 года. При этом перепись не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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