"Свобода по-русски": блогер рассказал, как живет Донецк с комендантским часом

Российские оккупанты Донецка ввели в городе комендантский час, который длится с 22:00 до 5:00.

Кроме того, для его нарушителей террористы придумали большую систему наказаний — начиная от внушительных штрафов и заканчивая заключением на 15 суток, а также побоями надсмотрщиков, идет речь в блоге Фашика Донецкого на "Обозревателе".

По его словам, все дончане должны всегда носить с собой личные документы, ведь если кто-либо попадется без них в руки "полиции ДНР", человека сразу же могут объявить диверсантом. Кроме того, оккупанты охотно делают это после 22:00, ведь за план по задержанным гражданским, которые нарушили комендантский час, им выписывают премии в размере 30% от оклада.

"Если полицаи приведут за месяц десять гражданских, которые нарушили комендантский или просто криво посмотрели куда-то, то премию можно получить целых 1000 фублев. Это же по 1,5 бакса за тушку почти, деньжищи-то какие!" — с сарказмом уточняет блогер.

Примечательно, что за повторное задержание горожан, по его словам, их обязывают уплатить 2500 рублей (1063 грн по курсу НБУ. — Ред.) штрафа в "бюджет ДНР" или же отбыть 15 суток заключения, которые, по факту, являются рабством.

"Да, есть шанс откупиться от прогулки в на опорный пункт к полицаям, если нарушил комендантский. Но тут все зависит от случая: если тебя приняли полицаи, менты то есть, и у них хорошее настроение, то готовь с женщины 500 фублев (212 грн. — Ред.) с человека, а с мужчины от 1000 фублев (414 грн. — Ред.) наличными. Но это если ты докажешь, что шел домой и чуть не успел, а полицаи по прописке в паспорте в этом удостоверятся. Если попался в отдаленном районе с пропиской не того района — молись, ведь ты уже одной ногой диверсант", — отмечает Фашик Донецкий.

Еще одна особенность комендантского часа в Донецке — это закрытие всех ночных клубов города в 22:00. Аналогичная ситуация сложилась и с магазинами, а также аптеками.

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"Итак, первое, что ты знаешь в оккупации — ты никто и зовут тебя никак. У тебя есть одно право — сдохнуть. Права человека и прочая хрень — это все от лукавого. Ты холоп, а чмо в камуфляже — твой прокурор, адвокат и судья в одном лице. Ты не имеешь права голоса перечить тому, кто в камуфляже, не имеешь права спорить с ним или не соглашаться с ним. Это называется свобода по-руцки", — иронизирует блогер.

Как сообщал "Обозреватель", террористы "ДНР" отменили комендантский час в новогоднюю ночь, однако жители Донецка все равно не решались выходить на улицу из-за засилья пьяных боевиков.