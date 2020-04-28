Свитязь катастрофически обмелел: новые фото экокатастрофы на самом большом озере Украины

Дарья Дурова Общество 17:57, 28.04.2020 Обновлено: 18:11, 28.04.2020

В сети появились новые фото самого глубокого и большого озера Украины Свитязя, расположенного на Волыни, уровень воды в котором катастрофически упал.

Снимки, сделанные 25 апреля, на своей странице в Facebook опубликовал пользователь с ником Alexander Hech, житель Волынской области.

Свитязь
facebook.com/alexander.gech

Мужчина рассказал, что чтобы дойти от некогда прибрежных беседок к воде, необходимо пройти около 500 метров.

"Как пустыня, а где озеро?" – спросила одна из пользовательниц сети в комментариях. Многие связывают обмеление с нелегальной добычей янтаря и вырубкой лесов. Некоторые комментаторы указали и на отсутствие осадков.

Свитязь
facebook.com/alexander.gech
Свитязь
facebook.com/alexander.gech
Свитязь
facebook.com/alexander.gech
Свитязь
facebook.com/alexander.gech
Свитязь
facebook.com/alexander.gech
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Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, за год вода Свитязя отступила от берега примерно на полсотни метров.

Должностных лиц Госэкоинспекции Волыни подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, что могло привести к падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе в Свитязе.

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