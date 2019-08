Патріотичне виховання - надзвичайно важливо і завжди на часі. Кожна нація прагне з самого малечку прищеплювати наступним поколінням патріотичні почуття.

Ми - українці - завжди повинні робити так само: знати свою історію, знати і шанувати свою мову, культуру, звичаї, Героїв, любити Україну, бути її вірними й відданими дітьми. Бо в цьому запорука існування нас, як нації, і нашої Української держави.

До 28-ї річниці Незалежності України до вашої уваги добірка з 28 дитячих книжок, які розповідають про історію, традиції, вчать любити Батьківщину та виховують почуття патріотизму.

1. "Дитячий Кобзар", Тарас Шевченко.

Видавництво Старого Лева.

Для дітей віком 7-12 років.

Це не просто книга-збірка найвідоміших віршів Тараса Шевченка, а художнє видання з гарними яскравими ілюстраціями Марини Михайлошиної.

2. "Мальована історія незалежності України".

Брати Капранови.

Видавництво "Зелений пес".

Книжка про історію нашої Батьківщини.

Незалежність не впала з неба – державницька традиція живе на наших землях зі скіфських часів і фактично не переривалася до 1991-го. Короткий і зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому складному питанні як походження Української держави та боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для наслідування.

Книжка для дорослих і дітей, для батьків, які хочуть, щоб їхні нащадки виросли українцями.

3. Тетралогія "Джури" - історичні романи сучасного українського дитячого письменника Володимира Рутківського:

"Джури козака Швайки",

"Джури-характерники",

"Джури і підводний човен",

"Джури і Кудлатик".

Видавництво "А–БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА".

Для молодшого та середнього віку.

Тетралогія "Джури" вважається чи не найкращими історичними книжками для дітей. На юних читачів чекають неймовірні пригоди та шалені звитяги, вони знайдуть відповіді на питання "Ким були найперші козаки? Звідкіля вони взялися?", дізнаються про військові виправи козаків, непереможних воїнів-характерників, таємниці підземної Хортиці та багато іншого цікавого. Герої книжок - хоробрі та відчайдушні, з честю виходять із найскладніших ситуацій.

4. "Сторожова застава", Володимир Рутківський.

Видавництво "А–БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА".

Для молодшого та середнього віку, юнацтва.

Повість присвячена героїчним і маловідомим сторінкам нашого прадавнього минулого. П’ятикласник Вітько Бубненко якимось дивом потрапляє у 1097-й рік, де разом зі славетними праукраїнськими богатирями Іллею Муровцем, Олешком Поповичем та Добринею захищає рубежі нашої землі, тобто землі Руської.

5. "Сині води", Володимир Рутківський.

Видавництво "А–БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА".

Для юнацтва.

Історичний роман про битву на Синіх Водах – першу в історії поневолених народів переможну битву об’єднаного українсько-литовсько-білоруського війська з татарською ордою, внаслідок якої українські землі здобули незалежність. Сталося це за шість років до переможних походів Тамерлана і за вісімнадцять – до Куликовської битви.

Разом з героями роману читач стане свідком і учасником тих героїчних подій і переконається, що потяг до свободи долає будь-які перепони.

6. "Зварю тобі борщику", Зірка Мензатюк.

Видавництво Старого Лева.

Для дошкільнят.

Ілюстрована книга казок, яка знайомить малечу з українськими стравами: борщем, варениками, млинцями та іншими.

7. "Абетка України", Надія Дичка.

Видавництво "Смолоскип".

Абетка складена за назвами населених пунктів, річок і гір, розташованих саме на території нашої країни.

8. "Козацька абетка", автор-упорядник Ольга Яремійчук.

Видавництво "Веселка".

Для дітей середнього шкільного віку.

Коротка історія українського козацтва.

Найвизначніші події і найвидатніші герої козацької доби представлені в книзі у коротких розповідях, розміщених за алфавітом, та мистецьких творах.

Це ті ази нашої історії, які повинен знати кожен українець – і маленький, і дорослий.

9. "Таємниця козацької шаблі", Зірка Мензатюк.

Видавництво Старого Лева.

Для дітей 7-11 років.

Пригодницька повість, сповнена містики і захвату мандрівка замками України у пошуках козацької шаблі.

10. "Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу", Олександр Гаврош.

Видавництво "А–БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА".

Для дітей молодшого та середнього віку.

Пригодницька повість відомого дитячого письменника розповідає про яскраві пригоди силача Івана Сили, прототипом якого є легендарний закарпатський богатир Іван Фірцак, український силач, котрий у 1928 році був визнаний найсильнішою людиною планети.

У 2013 році на основі повісті було знято перший в третьому тисячолітті український дитячий фільм "Іван Сила", графічними кадрами з якого проілюстроване зазначене видання.

11. "Розбійник Пинтя у Заклятому місті", Олександр Гаврош.

Видавництво "А–БА–БА–ГА–ЛА–МА–ГА".

Для дітей молодшого та середнього віку.

Це не просто роман, а перша в українській літературі казкова хроніка, заснована на реаліях українських народних казок Карпатського регіону.

12. "Самійло", Ярослав Яріш.

Видавництво "Час майстрів".

Підліткова література.

Пригодницька повість. Книжка розповідає про історичні події часів козаччини, славетне козацтво, козаків-характерників. Більше уваги приділено зображенню самих козаків, хоча йдеться і про побут на Запорізькій Січі, козацький устрій та правила. "Найдорожче, що є у козака, – це рідна земля. А ще душа його безсмертна. То ж наше діло козацьке – берегти свою душу й боронити рідний край!" (С. 8).

У повісті яскраво продемонстрована сила єдності і братерства чоловіків, що необхідна для зрушень і досягнень.

13. "Іван Сірко", Марія Морозенко.

Видавництво Старого Лева.

Для дітей 9-13 років.

Книга про історичну постать, великого героя українського козацтва Івана Сірка. У виданні вміщено відразу дві книги: "Іван Сірко – великий характерник" та "Іван Сірко – славетний кошовий".

Життя Івана Сірка овіяне легендами та сповнене пригодами. В усіх героїчних битвах виходив переможцем. Взявши у руки булаву отамана, вірою і правдою служив рідній землі.

14. "Потерчата", Володимир Рутківський.

Видавництво: Навчальна книга "Богдан"

Для підлітків та юнацтва.

"Дитяча сповідь для дорослих, які так нічому й не навчились" – таке жанрове означення твору дав автор, відомий український дитячий письменник Володимир Рутківський. Він же є і головним героєм повісті. Це розповідь про своє дитинство в тому страшному світі, який дорослі перетворили у війну.

15. "Листи на війну. Діти пишуть солдатам /Letters to the War. Children Write to Soldiers", упорядники – Валентина Вздульська і Оксана Лущевська

Видавництво "Братське".

У книжці зібрано листи та малюнки українських дітей, які вони писали й відправляли нашим українським воїнам на фронт. Солдатам, котрі захищають нашу країну у нинішній російсько-українській війні.

Видання українською та англійською мовами.

Устами дітей. Про любов, надію, мрії про мир і віру в перемогу.

16. "Мій тато став зіркою", Галина Кирпа.

Видавництво Старого Лева.

Для дітей віком 5-9 років.

Зворушлива оповідь маленької дівчинки, тато якої загинув на Майдані. Героїня книжки роздумує про зовсім не дитячі теми: смерть, барикади, гради та біженців. Але полеглий за правду тато світить їй із неба яскравою зіркою…

Попри дуже непросту тему, розкриту у книжці, сам твір – про світло, надію та любов.

17. "Як я руйнувала імперію", Зірки Мензатюк.

Видавництво Старого Лева.

Для підлітків.

Українська повість про останні роки радянської імперії. Як жили радянські люди? Як ганялися за дефіцитними товарами? Кого боялися? І чого прагнули?

18. "Хутір", Олена Захарченко.

Видавництво Старого Лева.

Для дітей віком 11-15 років.

Оповідь про те, як дівчинка Христинка оселяється на хуторі в бабусі, коли тата звільняють з роботи в університеті, бо він – за незалежну Україну. У книзі буденність, пригоди, історія та міфологія переплітаються так само тісно, як гілля дерев у таємничому лісі біля села, де ще навіть можна знайти… криївку зі справжнісінькими повстанцями. І допомогти їм розвалити Радянський Союз.

19. "Катрусині скарби", Зірка Мензатюк.

Видавничий дім "Букрек".

Для молодшого шкільного віку.

Книжка знайомить юних читачів з традиційним народним мистецтвом України. Збірка оповідань, кожне з яких присвячене якомусь народному промислу.

20. "Під мурами твердині", Микола Мартинюк.

Видавництво "Твердиня".

Для середнього і старшого шкільного віку.

Історична повість. Час і місце дії – Волинь тринадцятого століття, славна доба становлення української державності, оспіване та неодноразово описане правління князя Данила Романовича (Галицького).

21. "Три сходинки Голодомору", Еліна Заржицька.

Видавництво "Пороги".

Для молодшого та середнього шкільного віку.

Повість, в якій автор ризикнула подивитися на жахіття Голодомору очима підлітків, голодних школяриків...

22. Серія книжок Олександра Зубченка:

"Перемагаючи долю. Під чужим небом",

"Перемагаючи долю. Козацьке щастя",

"Перемагаючи долю. Під чужим небом"

Видавництво Старого Лева.

Для підлітків.

В творах: про братів, що, долаючи багато перешкод, разом йдуть дорогою визвольної боротьби нашого народу, примножуючи козацьку славу та надихаючи інших героїчною вдачею й майстерним володінням зброєю; про козаків, які за своїх матерів й неньку Україну готові і в бій без зброї піти, і один проти десятьох змагатися, а бойовій майстерності яких заздрять найвправніші польські й турецькі воїни; історія про кохання, непідвладне часу і відстані, про дружбу попри усі перешкоди, про готовність рятувати близьких навіть зі смертельної небезпеки, про жагу до життя, а понад усе – щира любов до рідної України.

23. "Казка про Майдан", Христина Лукащук

Видавництво Старого Лева.

Для дітей віком 6-8 років.

Малечі виражальними засобами казки про події, які пережила наша країна.

24. “Незламні мураші”, Лариса Ніцой.

Видавництво "Самміт-книга".

Для дітей 5-10 років.

Патріотична казка про мурашиний народ, який жив, працював і горя не знав, допоки на нього не напали сусідні мурахи, що раніше клялися в братній любові. Напали й зруйнували мурашник та щасливе життя. Проте мурашиний народ, на який здійснено напад, згуртувався, переміг і вигнав загарбників зі своєї землі

25. "Бурдебач", Олена Лань.

Видавництво "Апріорі".

Для дітей молодшого шкільного віку.

Казка знайомить юних читачів з українською міфологією.

26. "Козацький оберіг", Дмитро Білий.

Видавництво "Наш формат".

Для дітей середнього та старшого шкільного віку.

Історична книжка сучасного українського письменника Дмитра Білого описує події XVI століття. В романі переплітаються як реальні історичні події з конкретними історичними діячами, так і елементи містики, переплетені з українськими легендами та міфами.

27. "Небесна Варта. Пам'яті борців за незалежність України", Роман Неділько.

Видавництво "Белкар-книга".

Для дітей молодшого шкільного віку.

Книга присвячена пам’яті героїв, що загинули за незалежність України.

28. "Героям слава! Розповіді для дітей про героїв фронту і тилу".

Автори: Тетяна Рубан, Зоряна Лісевич, Оксана Давидова, Вероніка Барановська, Олена Маковій, Вадим Дорошенко, Оксана Самара та Леся Борсук-Янківська.

Видавництво "Мамине сонечко".

Про нинішню російсько-українську війну. Окупацію Криму, початок війни, повістки, гордість за наших людей і біль утрат...

