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Олександр Мотиль
Олександр Мотиль
Американський історикВсе статьи автора

Світ знав про Голокост, а от про Голодомор - нічого

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Це рішення символічне і не впливатиме на реальну американську політику супроти України чи Росії. Але символічне рішення є важливим для українців, бо підтверджує легітимність української інтерпретації історії і, таким чином, української ідентичності.

Воно підриває російське бачення історії та російську ідентичність. Кремль, звичайно, відкине рішення як чергову спробу "антиросійських імперіалістів" принизити російську "славу і велич". Щодо світу в загальному, треба пам'ятати, що:

Новости
Сталин и его окружение организовали геноцид украинцев

1) він довго нічого не знав про Голодомор,

2) його увага була і є зосереджена на Голокості і, таким чином, кожен інший геноцид стає "меншим",

3) знання постійно зростає, бо західні та українські науковці чим раз більше пишуть про голод та Голодомор. Отже, перспективи для України надійні.

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Олександр МотильОлександр Мотиль
Темы
Голодомор в УкраинеГолодомор в Україні
Место
Украина
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Кто этот мощный старик? судя по облику и степени усыхания серого вещества сам был "жертвой" голодомора?...нести такую куйню может только тело,которое страшно далеко от реального знания вопроса...кстати,америкосы,а как там по поводу геноцида коренных индейцев,которых вы истребили тысячами,вьетнамцев сожжённых напалмом,бомбардировки Югославии..?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну и что, чем это поможет сегодняшней украине? Лучше бы денег дали. Голодомор был тогда, но он скоро вернется.
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самарин aнатолий
самарин aнатолий
Русский Солдат, Скоро вернеться в РФ и помогать как 1991г никто не будет
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Мордвинов Толстожопый
Мордвинов Толстожопый
Русский Солдат, иди на ХУЙ, быстрым суворовским шагом, тупой уебок.
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