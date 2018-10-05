Це рішення символічне і не впливатиме на реальну американську політику супроти України чи Росії. Але символічне рішення є важливим для українців, бо підтверджує легітимність української інтерпретації історії і, таким чином, української ідентичності.

Воно підриває російське бачення історії та російську ідентичність. Кремль, звичайно, відкине рішення як чергову спробу "антиросійських імперіалістів" принизити російську "славу і велич". Щодо світу в загальному, треба пам'ятати, що:

Новости Сталин и его окружение организовали геноцид украинцев

1) він довго нічого не знав про Голодомор,

2) його увага була і є зосереджена на Голокості і, таким чином, кожен інший геноцид стає "меншим",

3) знання постійно зростає, бо західні та українські науковці чим раз більше пишуть про голод та Голодомор. Отже, перспективи для України надійні.