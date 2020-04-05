Свисток смерти, адская какофония и голос человека 1860 года: самые жуткие аудиозаписи выложили в сеть

В Сети можно найти жуткие аудиозаписы, среди которых – какофония Первой мировой войны, голос человека из 1860 года, звонок серийного убийцы своей жертве и другие.

В одном из сообществ Reddit.com собраны 8 самых жутких аудиозаписей в мире (чтобы послушать их, доскролльте до конца страницы).

Первая в истории запись человеческого голоса. Она была сделана 9 апреля 1860 года французским изобретателем Эдуардом-Леоном Скоттом де Мартенвилем с помощью устройства под названием фоноавтограф.

Звуки реального сражения Первой мировой войны, по мнению пользователей, похожи на "адскую какофонию". Здесь смешались взрывы, выстрелы, крики солдат, и все это на нереальной громкости.

На этой записи маньяк Джозеф Джеймс Деанджело по прозвищу Убийца из Золотого штата, который в период с 1979 по 1986 год лишил жизни по крайней мере 10 человек, звонит одной из своих жертв и обещает расправиться с ней. Перед этим он громко дышит в трубку.

Здесь демонстрируется "свисток смерти", который использовался ацтеками для психической атаки на врагов непосредственно перед боем.

Подобные записи применялись американскими военными во время войны во Вьетнаме. Проект назывался "Блуждающая душа". Предполагалось, что "голоса призраков", доносящиеся из ночных джунглей, должны деморализовать солдат противника.

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, вещающая на частоте 4625 кГц с территории России, у радиолюбителей известна как "жужжалка" за характерные повторяющиеся звуки, которые она передаёт большую часть времени. Но периодически здесь звучат радиограммы, которые, предположительно, служат сигналами управления армии.

Песня последнего представителя чешуегорлых мохо — вымершего в 1987 году вида птиц с гавайского острова Кауаи. С помощью мелодичных звуков самец пытается привлечь внимание особи противоположного пола.

И будоражащие звуки космоса, звезд, планет и их спутников, скомпилированные NASA.

Как писал OBOZREVATEL, американская автоматическая межпланетная станция InSight, запущенная NASA на Марс в ноябре 2018 года, записала и отправила на Землю шум ветра на "красной планете". Звук распространялся на очень низкой частоте, которую тяжело воспринять человеческому уху.

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