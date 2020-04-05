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6 апреля • обновлено в 02:18
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Свисток смерти, адская какофония и голос человека 1860 года: самые жуткие аудиозаписи выложили в сеть

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В Сети можно найти жуткие аудиозаписы, среди которых – какофония Первой мировой войны, голос человека из 1860 года, звонок серийного убийцы своей жертве и другие.

В одном из сообществ Reddit.com собраны 8 самых жутких аудиозаписей в мире (чтобы послушать их, доскролльте до конца страницы).

  • Первая в истории запись человеческого голоса. Она была сделана 9 апреля 1860 года французским изобретателем Эдуардом-Леоном Скоттом де Мартенвилем с помощью устройства под названием фоноавтограф.

  • Звуки реального сражения Первой мировой войны, по мнению пользователей, похожи на "адскую какофонию". Здесь смешались взрывы, выстрелы, крики солдат, и все это на нереальной громкости.

  • На этой записи маньяк Джозеф Джеймс Деанджело по прозвищу Убийца из Золотого штата, который в период с 1979 по 1986 год лишил жизни по крайней мере 10 человек, звонит одной из своих жертв и обещает расправиться с ней. Перед этим он громко дышит в трубку.

  • Здесь демонстрируется "свисток смерти", который использовался ацтеками для психической атаки на врагов непосредственно перед боем.

  • Подобные записи применялись американскими военными во время войны во Вьетнаме. Проект назывался "Блуждающая душа". Предполагалось, что "голоса призраков", доносящиеся из ночных джунглей, должны деморализовать солдат противника.

  • Коротковолновая радиостанция УВБ-76, вещающая на частоте 4625 кГц с территории России, у радиолюбителей известна как "жужжалка" за характерные повторяющиеся звуки, которые она передаёт большую часть времени. Но периодически здесь звучат радиограммы, которые, предположительно, служат сигналами управления армии.

  • Песня последнего представителя чешуегорлых мохо — вымершего в 1987 году вида птиц с гавайского острова Кауаи. С помощью мелодичных звуков самец пытается привлечь внимание особи противоположного пола.

  • И будоражащие звуки космоса, звезд, планет и их спутников, скомпилированные NASA.

Как писал OBOZREVATEL, американская автоматическая межпланетная станция InSight, запущенная NASA на Марс в ноябре 2018 года, записала и отправила на Землю шум ветра на "красной планете". Звук распространялся на очень низкой частоте, которую тяжело воспринять человеческому уху.

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Теги
NASA космос музыка
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