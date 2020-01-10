"Свидетель для Гааги": на Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого россиянами Boeing

На Донбассе задержали террориста, который охранял места и остатки малазийского самолета рейса "МН-17", который был сбит россиянами в 2014 году.

Об этом сообщили на странице в Facebook Операции объединенных сил. Боевика задержали пограничники. Им оказался 25-летний мужчина, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области.

Правоохранители выяснили, что в 2014 году, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений террористов. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими.

На Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого россиянами Boeing

В частности, начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого российскими войсками самолета рейса "МН-17".

Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков.

Как рассказали в ООС, фото со страницы в соцсети задержанного, доказали его преступную деятельность. На нем террорист в военной форме с оружием в руках снятый на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанный передан представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

На Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого русскими Boeing Facebook \ Операция объединенных сил

На Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого русскими Boeing Facebook \ Операция объединенных сил

На Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого русскими Boeing Facebook \ Операция объединенных сил

На Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого русскими Boeing Facebook \ Операция объединенных сил

На Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого русскими Boeing Facebook \ Операция объединенных сил

На Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого русскими Boeing Facebook \ Операция объединенных сил

Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

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