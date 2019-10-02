"Светская львица" и тусовщица: всплыли неоднозначные факты о "слуге народа". Фото нардепа

По списку президентской партии "Слуга народа" в Верховную Раду попала "светская львица" из Мариуполя Маргарита Шол.

Об этом сообщила в Facebook общественный деятель Маша Украинская.

"Я не хотела об этом писать, но сегодня я встретилась "лоб в лоб", поэтому пишу. Когда-то в итальянском парламенте была такая Чичелина, представитель "древнейшей профессии". Поэтому демократия, она такая. Сегодня по спискам от партии "СН" прошла в парламент Украины жительница Мариуполя некая Маргарита Шол", – написала она.

Маргарита Шол прошла в парламент Facebook Маши Украинской

По данным Украинской, о Шол известно, что последнее время она нигде не работала и якобы предоставляла "эскорт-услуги".

"И сегодня эта "слуга народа" решает важнейший вопрос относительно продажи нашей украинской земли. От нее сегодня зависит, какой закон будет принят! У меня не хватает слов", – возмутилась активистка.

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