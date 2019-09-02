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2 сентября • обновлено в 14:16
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Светлана Арефния
Светлана Арефния
кандидат психологических наук, психолог, психотерапевт, физиогномист Все статьи автора

Слабое место Зеленского

1.6т Читать материал на украинском

Посмотрев последнее интервью Владимира Зеленского, я пришла к таким выводам.

Владимир является очень харизматичным и целеустремленным человеком и руководителем. Он привык брать ответственность за свои действия и доверять своей команде.

Видно, что на посту президента ему тяжело, так как он человек честный и открытый, однако пост президента не позволяет открывать всю информацию, и ему приходится многое удерживать в тайне и недоговаривать. Например, видео того момента, когда он говорит о разговоре с Путиным по телефону и закусывает губы. Это говорит о том, что он придерживает информацию и выбирает, что говорить, а что нет.

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Владимир привык, что команда в "Квартале" была надёжная, и можно было доверять всем. Сейчас же ему тяжело, так как он пока не совсем уверен в своём окружении, и это доставляет ему некоторые трудности.

Видно, что как политик он пока в себе сомневается и очень полагается на своё окружение. Он злится на систему, которая сильнее, чем он.

Для него многие вещи очевидны, однако пока что он не в силах всё резко изменить, и это его расстраивает и даже злит. Он впечатлителен, может быть эмоционален, особенно когда не получается так, как он планировал. Однако целеустремленность помогает ему идти дальше и действовать, несмотря на ошибки.

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Владимир очень умный человек и хороший аналитик, однако легко может попасть впросак, если в чем-то не осведомлен. Ему важно сохранить свою репутацию честного человека, поэтому это его слабое место. Если начать давить на его нечестность, он легко выходит из себя.

Владимир Зеленский выступает на церемонии по случаю Дня ВМС Украины

Владимир Зеленский выступает на церемонии по случаю Дня ВМС Украины

Instagram zelenskiy_official

Как мне кажется, его главной проблемой является то, что ему НУЖНО скрывать от народа много политических нюансов, в то время как он, наоборот, привык все эти секреты в "Квартале" озвучивать и высмеивать.

Он стал более ранимым, поэтому поддержка семьи для него стала просто необходима. Особенно отца.

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Автор
Светлана Арефния Светлана Арефния
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
президент
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Він став більш вразливим, тому підтримка сім'ї для нього стала просто необхідна. Особливо батька." - якщо батько людина віруюча, цього достатньо, але якщо ні - потрібен справжній духовник.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Его главная проблема - не честность, а излишняя самоуверенность и амбициозность, которые часто преобладают над здравым смыслом.
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