''Свершилось!'' На юге Украины первая парафия МП перешла в ПЦУ

На Николаевщине к единой Православной церкви Украины присоединилась первая парафия Московского патриархата – жители села Тимирязевка Вознесенского района.

Об этом в Facebоok сообщил священнослужитель кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александр Ципляк. "Свершилось", – написал он.

По словам Ципляка, приход принял решение перейти в ПЦУ 11 января. Настоятелем новой общины ПЦУ будет отец Андрей (Борсук).

Община Тимирязевки – первая не только на Николаевщине, но и во всем южном регионе LIGA.net

Примечательно, что жители Тимирязевки стали первой парафией на юге Украины, которая вышла из Московского патриархата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Винниччине разгорелся скандал из-за перехода в ПЦУ – жители заблокировали дверь в храм, где служит священник Московского патриархата.

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