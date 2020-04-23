Сверхтоксичен: названа опасность "фуфломицина" против COVID-19 для украинцев

В случае принятия Верховной Радой законопроекта, который позволит завозить бесполезные медикаменты ("фуфломицин") против COVID-19, могут пострадать украинцы из-за лечения опасными лекарствами.

Об этом говорится в статье на OBOZREVATEL, где указаны авторы скандального законопроекта: глава медицинского комитета Михаил Радуцкий и члены комитета Ольга Стефанишина и Александра Устинова.

В тексте документа указано, что закон освобождает от ответственности за нарушение патентного права при производстве лекарств на период объявления пандемий, эпидемий и др.

Лечение коронавируса

"То есть, на рынке есть, скажем, некий американский препарат, который используется в США в протоколах оказания помощи больным COVID -19. С принятием закона препарат можно производить в Украине без согласия производителя. Нарушение международного права, но здесь это совсем не главное. А главное то, что, согласно законопроекту, этот препарат разрешается производить в …аптеках. И по запросу лечебных учреждений", – говорится в публикации.

В материале отмечено, что после принятия законопроекта в Украину безо всякого контроля можно будет ввозить партии низкокачественных препаратов из стран третьего мира, и продавать их как произведенные в украинских аптеках в больницы и поликлиники по их запросу.

"Поскольку вакцины или лекарства с доказанной эффективностью против коронавируса нет, то продавать в украинские больницы можно что угодно. В лучшем случае кто-то вероятно сможет зарабатывать сотни миллионов на поставках плацебо. Либо на токсичных и опасных препаратах, которые не прошли предусмотренную законом процедуру проверки экспертными разрешительными органами", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начались испытания отечественных лекарств против коронавируса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram