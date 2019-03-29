"Свергаете страну во вселенскую задницу!" Забужко жестко прошлась по украинским избирателям

В момент, когда украинцы получили исторический шанс полностью изменить судьбу государства, они рискуют бездумно перечеркнуть все результаты борьбы за независимость на выборах.

Об этом заявила украинская писательница Оксана Забужко в статье для DW. В этой связи она призвала сограждан вспомнить о том, что стране пришлось пережить за последние несколько десятилетий.

"Вы вообще понимаете, что живете в постколониальной стране, которая еще всего 80 лет назад была завалена голодными трупами на улицах, а сейчас ведет войну за независимость, имея врага не у границы (до сих пор, кстати, не делимитированной!), а у себя в доме, на скамье и под печью? И не сказать же, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, что безуспешно ведет!" — эмоционально написала она.

Оксана Забужко Facebook Оксаны Забужко

Кроме того, Забужко упрекнула украинцев в том, что они практически добровольно отказываются от свободы, полученной собственной кровью.

"Так какого, простите, хрена вы готовы теперь, когда исторические шансы на нашей стороне и у нас в руках кровью завоеванный объем свободы, уже достаточный, чтобы самим строить свою страну, — одним капризным движением недовольного малыша на избирательном участке свергнуть ее, бедную, назад к той страшной, хтонической вселенской заднице, с которой она с таким трудом пытается выкарабкаться?" — спросила она у нерадивых избирателей, которые легкомысленно подходят к предстоящему голосованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко поделилась жуткими видео с людьми, которые берут штурмом КПП "Станица Луганская" в "ЛНР". Она предупредила, что та же участь может ждать всех остальных украинцев, если они безответственно отнесутся к выборам президента.

Также писательница подчеркнула, что украинцы рискуют проиграть главную битву, так как предстоящие президентские выборы являются именно таковой.

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