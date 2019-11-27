"Свадебный генерал": россияне обругали Путина за безделье

В среду, 27 ноября, в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин официально откроет трассу М11 Москва – Петербург, что стало поводом для шуток в сети.

Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путин в городе еще осмотрит подводную лодку "Петропавловск-Камчатский", встретится с президентом УЕФА Чеферином и откроет памятник писателю Даниилу Гранину.

Отметим, что на новой трассе кроме президентского "Ауруса", находятся грузовики "Камаз" и машины российского Автодора.

Однако пользователи сети негодовали, сообщая, что из-за Путина в городе образуются пробки. Также главу Кремля упрекали, что он не выполняет свою работу, а превратился в "свадебного генерала".

Новая трасса под Питером Twitter

"Наш пострел везде поспел, всему рад и ни в чем не виноват", "Вечером бассейн, творожок и гимнастки", "Володенька окончательно превратился в свадебного генерала", "Тяжелая жизнь раба на галере", "Опять Питер в пробках встанет из за сумасшедшего деда", "Какое бессмысленное времяпровождение", "Один Путин откроет трассу, второй – осмотрит подлодку, третий встретится с уефой и т.д. А настоящий дед греет ж*пу в Бочаровом Ручье", "А работать он не пробовал? Хотя лучше не надо", – писали в соцсетях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть взорвало курьезное фото президента России Владимира Путина и премьера РФ Дмитрия Медведева, на котором оба выглядят забавно.

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