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29 ноября • обновлено в 12:19
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"Свадебный генерал": россияне обругали Путина за безделье

4.7т
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В среду, 27 ноября, в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин официально откроет трассу М11 Москва – Петербург, что стало поводом для шуток в сети.

Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путин в городе еще осмотрит подводную лодку "Петропавловск-Камчатский", встретится с президентом УЕФА Чеферином и откроет памятник писателю Даниилу Гранину.

Отметим, что на новой трассе кроме президентского "Ауруса", находятся грузовики "Камаз" и машины российского Автодора.

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Однако пользователи сети негодовали, сообщая, что из-за Путина в городе образуются пробки. Также главу Кремля упрекали, что он не выполняет свою работу, а превратился в "свадебного генерала".

Новая трасса под Питером

Новая трасса под Питером

Twitter

"Наш пострел везде поспел, всему рад и ни в чем не виноват", "Вечером бассейн, творожок и гимнастки", "Володенька окончательно превратился в свадебного генерала", "Тяжелая жизнь раба на галере", "Опять Питер в пробках встанет из за сумасшедшего деда", "Какое бессмысленное времяпровождение", "Один Путин откроет трассу, второй – осмотрит подлодку, третий встретится с уефой и т.д. А настоящий дед греет ж*пу в Бочаровом Ручье", "А работать он не пробовал? Хотя лучше не надо", – писали в соцсетях.

"Свадебный генерал": россияне обругали Путина за безделье

Скриншот

"Свадебный генерал": россияне обругали Путина за безделье

Скриншот

"Свадебный генерал": россияне обругали Путина за безделье

Скриншот

"Свадебный генерал": россияне обругали Путина за безделье

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть взорвало курьезное фото президента России Владимира Путина и премьера РФ Дмитрия Медведева, на котором оба выглядят забавно.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Новости России
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Показательно - ни одного свидомита в комментах. Не совсем айдиоты, понимают, что на российском фоне украинские "успехи" смехотворны и ничтожны. Наверное, стыдно.
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4
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Украиньцы или либерасты - вот это ваше "в сети высмеяли". Без разницы, что вы там мычите.
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6
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Новая трасса М11 Москва — Санкт-Петербург получит название «Нева». Как сообщил журналистам Владимир Путин, именно этот вариант поддержали большинство россиян, принявших участие в общественном голосовании.
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