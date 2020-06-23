Свадьба во время карантина в Украине: в Минздраве озвучили категоричное условие

В Украине во время карантина из-за эпидемии коронавируса можно праздновать свадьбу с ограниченным количеством гостей и соблюдением всех противоэпидемических требований.

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Торжество разрешено проводить в группе до 10 человек. Об этом во время брифинга 23 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Отвечая на вопрос, можно ли праздновать свадьбу группой в 50 человек в закрытом помещении с вентиляцией, придерживаясь всех карантинных мероприятий, министр подчеркнул, что это не соответствует установленным правилам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Волыни после богослужения вспыхнул коронавирус. В регионе есть все основания для усиления карантина.