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"Сутенер нечисти!" Скандал между Фарион и Гордоном разгорелся с новой силой

4.5тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат Украины от "Свободы" Ирина Фарион снова подвергла острой критике и оскорблениям журналиста Дмитрия Гордона, с которым у нее ранее возник конфликт на идеологической почве.

В частности, она заявила, что не считает Гордона журналистом и воспринимает его как афериста. Свое мнение о нем экс-нардеп озвучила в интервью INTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он сутенер — нечистой силы. Поэтому я больше об этом сутенере нечистой силы говорить не намерена. Он просто панически боится Фарион, потому что прав — она ​​воюет с нечистой силой. Возможно, его надо будет окропить какой-то святой водой, где-то на досуге", — едко отметила Фарион.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Скриншот видео

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Она добавила, что ссора между ней и Гордоном возникла после того, как он сказал, что исторические вопросы разъединяют народ. Бывший парламентарий возмутилась, что Гордон якобы пытается навязать свое мнение широкой общественности, и сорвалась на жесткие оскорбления.

"Мне не нужны его предпочтения. Ты жрешь хлеб моей земли, и ты должен уважать моих героев. Если тебе мои герои не нравятся, пили отсюда и пусть за тобой пыль столбом! Езжай к тем героям, которых ты любишь! Чего ты здесь сидишь? Лысое и несчастное! Он обозвал Шухевича коллаборационистом, он назвал Шухевича прихвостнем фашистов!" — вскипела скандальная Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ирина ФарионДмитрий Гордон
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
В следующий раз наша свинокобыла фараон организует измерения черепа гордончика антропологическим циркулем, а также сдачу крови на генетический анализ на предмет "расовой чистоты".. Жги, хохлокобыла, сейчас у тебя лучшие дни!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
В одном моменте можно согласиться с этим галичанским отребьем Фарион, в том, что Гордон не журналист:как-то он по скайпу вещал в прямой эфир российского ток-шоу, на котором заявил о виновности российских спецслужб в расстрелах на майдане, не приведя ни одного доказательства и не слославшись ни на один источник.Хотя существуют(и они общеизвестны) доказательства причастности к этому майданутого быдла
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Мне Гордон не нравится, но все же он выглядит приятнее, и рассуждает более здраво, чем потасканная старая макака, которая вдобавок еще и в психушке на учете. А чего ж про это так скромно помалкивают? Или негоже, Фарион типа такой борец, такой патриот. и тот факт, что она припадочная шизофреничка, сильно портит с таким трудом создаваемый образ?
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