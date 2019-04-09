"Сутенер нечисти!" Скандал между Фарион и Гордоном разгорелся с новой силой

Бывший народный депутат Украины от "Свободы" Ирина Фарион снова подвергла острой критике и оскорблениям журналиста Дмитрия Гордона, с которым у нее ранее возник конфликт на идеологической почве.

В частности, она заявила, что не считает Гордона журналистом и воспринимает его как афериста. Свое мнение о нем экс-нардеп озвучила в интервью INTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он сутенер — нечистой силы. Поэтому я больше об этом сутенере нечистой силы говорить не намерена. Он просто панически боится Фарион, потому что прав — она ​​воюет с нечистой силой. Возможно, его надо будет окропить какой-то святой водой, где-то на досуге", — едко отметила Фарион.

Ирина Фарион Скриншот видео

Она добавила, что ссора между ней и Гордоном возникла после того, как он сказал, что исторические вопросы разъединяют народ. Бывший парламентарий возмутилась, что Гордон якобы пытается навязать свое мнение широкой общественности, и сорвалась на жесткие оскорбления.

"Мне не нужны его предпочтения. Ты жрешь хлеб моей земли, и ты должен уважать моих героев. Если тебе мои герои не нравятся, пили отсюда и пусть за тобой пыль столбом! Езжай к тем героям, которых ты любишь! Чего ты здесь сидишь? Лысое и несчастное! Он обозвал Шухевича коллаборационистом, он назвал Шухевича прихвостнем фашистов!" — вскипела скандальная Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гордон заявил, что украинцам следует перестать обсуждать вопросы на национальную тематику, в том числе и о проводнике ОУН-УПА Степане Бандере, потому что это приведет к потере страны.

После этого члены политической силы "Свобода" Ирина Фарион и Игорь Степура пожелали Гордону смерти. Кроме того, Фарион обозвала его "тварью" и "врагом".

На скандальные заявления политиков Гордон ответил в своем блоге. Он назвал Фарион агентом ФСБ и призвал правоохранительные органы отреагировать на их угрозы.

Фарион жестко ответила на его обвинения.

Кандидат в президенты от "Свободы" Руслан Кошулинский не осудил своих однопартийцев Фарион и Степуру за угрозы убийством Гордону. Он посоветовал ему быть более осторожным в высказываниях.

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