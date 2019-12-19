Сушите сухари! Коррупционер Мишалов получил интересный сюрприз от Николая. Видео

В Днепре общественные активисты "Стоп коррупции" решили провести эксперимент и отправили скандальному депутату городского совета Вячеславу Мишалову подарок "от святого Николая".

В коробку они положили сухари и чай, и под видом курьеров сами занесли в его офис, который расположен в бизнес-центре "КУБ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом в бланке отправления написали, что в посылке – флешка с информацией. Отмечается, что такой подарок депутат-коррупционер заслужил за то, что постоянно избегает встречи с ними и журналистами.

Вячеслав Мишалов

"Нет ни на сессиях городского совета, ни в офисе, телефон не отвечает, связь с ним тоже отсутствует. Вячеслав Мишалов просто пропал без вести. Журналисты разыскивают избранника уже несколько месяцев, но безрезультатно: его всегда нет на рабочем месте и даже коллеги не могут сообщить, где он может быть", – говорится в сообщении.

Отметим, что Мишалова подозревают в причастности к коррупции, хищении городского бюджета и махинациях, связанных с ремонтом моста и установлением обогревательных котельных в школах, а также в других сделках.

Подарок для депутата Мишалова Стоп коррупции

"Горе-депутат – профессиональный прогульщик: на сессиях городского совета его видели разве что в прошлом году", – добавляют авторы видео.

С адресатом для вручения подарка активистам так и не удалось встретиться. Уже на следующий день им с неизвестного номера позвонил какой-то мужчина, расспрашивая, кто и с какой целью отправил посылку. Однако со временем пришло сообщение от почты о том, что получал отказался забирать "сюрприз от Николая".

Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции Днепропетровской области заявили, что якобы не увидели состава преступления относительно коррупционных схем екссекретаря горсовета Днепра и действующего депутата Вячеслава Мишалова, которого активисты подозревают в махинациях с бюджетными средствами.

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