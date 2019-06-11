"Существует два варианта": Портников дал прогноз по миру с Россией

Россия сможет сосуществовать с Украиной, только оккупировав всю ее территорию или полностью отказавшись от своих имперских планов.

Такое мнение в своем блоге для The Insider выразил украинский журналист Виталий Портников.

"Русские и украинцы могли ужиться в одной империи, в двух "братских советских республиках", но как два государства они в обозримой исторической перспективе ужиться просто неспособны. И при этом оба народа — и обе элиты — не могут этого осознать. Понимание этого простого факта есть разве что у той самой "кучки националистов", которую в России привыкли винить во всех бедах Украины, и у немногочисленных российских демократов, которых можно пересчитать на пальцах одной руки", – написал он.

Портников дал прогноз по миру с Россией Украинская правда

По его словам, постоянное желание России "запихнуть украинский фарш обратно в имперскую мясорубку превращает украинцев и избранного ими президента в союзника "кучки националистов".

"Так и будет продолжаться в обозримом будущем, пока в России не выработается "привычка" к отдельной Украине, как к отдельной Польше или Финляндии, и пока сама Украина не станет самодостаточным государством без чужого языка, культурного влияния и исторических стереотипов", – подчеркнул журналист.

Портников отметил, что существует только два варианта решить украинскую проблему – если Россия оккупирует всю территорию или оставит ее в покое.

"Но так как ни того, ни другого Россия сделать не в состоянии, ее имперские конвульсии будут еще долго резонировать с судорогами становления украинского государства", – резюмировал журналист.

Виталий Портников UAportal

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что президент России Владимир Путин готов начать российско-украинские отношения с "чистого листа" и прекратить войну. Однако для этого президенту Владимиру Зеленскому придется согласиться на все ультиматумы, которые Кремль выдвигает Украине с 2014 года.

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