Сущенко рассказал, как ему при задержании в Москве вывихнули руку и надели мешок на голову

Бывший узник Кремля украинский журналист Роман Сущенко раскрыл подробности его задержания 30 сентября 2016 года в Москве.

В интервью "Гордону" он отметил, что тогда с него содрали родинку и вывихнули руку.

"Правую руку на болевой взяли, вывихнули. И у меня еще месяц сухожилия болели – я не мог ничего тяжелого поднимать. В момент, когда прошло задержание, мне надели мешок холщовый на голову. Когда посадили в микроавтобус ФСБ, соответственно, поправляя этот мешок, потому что я начал задыхаться, стал говорить: "Что вы делаете? Как вы обращаетесь с журналистом?" Поправляя этот мешок – а он из грубой холщовой ткани, ужасно пахнущий, – они сорвали родинку. И когда где-то через минут 20-30 мы приехали в следственное управление ФСБ, когда сняли этот мешок, увидели кровь: текла по подбородку", – рассказал Сущенко.

Журналист отметил, что его особо не били. "Пару оплеух было, но я бы не сказал, что это было умышленно".

При этом он добавил, что стал свидетелем избиения другого бывшего узника Кремля Евгения Панова.

Сущенко подчеркнул, что после первого допроса его оставили на ночь в следственном изоляторе МВД на Петровке. А уже после избрания меры пресечения перевели в "Лефортово".

Как сообщал OBOZREVATEL, Романа Сущенко в числе 35 украинцев удалось вернуть из России в сентябре 2019 года.