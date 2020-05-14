Суррогатная мать после рождения ребенка не обязана забирать его в случае отказа, всю ответственность за него несут биологические родители.

Такой ответ женщины, которая зарабатывает на жизнь суррогатным материнством, в Facebook опубликовала Зоя Мельник, бывшая сотрудница полиции, которая сейчас работает в общественной организации "Родительский союз".

"В комментариях к посту отписалась женщина, которая рассказала, что она суррогатная мать и таким образом зарабатывает на жизнь. Я спросила, что будет с ребенком, если "заказчики" его не заберут (а такие случаи не так уж редки)", – написала Мельник.

В ответ ей женщина заявила, что с такими детьми будет то же, что происходит с обычными отказниками.

"В Украине такое было только раз, и то не задача суррогатной матери – из эмбриона сделать человека. После рождения ребенка пишется отказная. На этом миссия суррогатной мамы заканчивается. Она не обязана ничего делать с этим ребенком. И забирать его не обязана", – подчеркнула женщина.

По словам суррогатной матери, юридическую ответственность за ребенка после рождения несут биологические родители. В случае отказа они должны будут платить алименты.

"Далее социальные службы и органы опеки через суд взыщут алименты. Я не обязана вам все это объяснять. Любой родитель обязан своему ребенку. А что будет с ним – я вам не гадалка", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел скандал с детьми, рожденными от суррогатных матерей. Более 50 младенцев поместили в отель одной из киевских клиник, потому что биологические родители из-за границы не могут их забрать.

Позднее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прояснила ситуацию.