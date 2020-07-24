Суррогатная мать из Винницы откровенно рассказала, почему решилась на этот шаг

Украинка из Винницы в 43 года Ольга Кицена стала суррогатной матерью для китайской пары.

Для "КП в Украине" женщина откровенно рассказала, как решилась родить чужого ребенка и как проходила беременность. У винничанки есть родная дочь – 13-летняя Алиса. Кицена решилась на суррогатное материнство, чтобы купить отдельное жилье для себя и дочери.

Ольга Кицена Facebook

"Что заставило? Материальный вопрос – хочу купить свою квартиру, съехать от мамы. Пока мы живем все вместе – я, моя мама и дочка. Мы советовались с Алисой, что неплохо было бы иметь свое жилье… Дочка все поняла. А мама? Ну что она мне скажет – мне 40 лет… Мама желает мне здоровья", – рассказала она.

Сумма, которую Кицена получит за ребенка не называется, однако суррогатной маме за услуги клиника репродуктивной медицины в Киеве обещали 15-25 тысяч евро. Беременность проходила хорошо, прижилось два эмбриона.

"Врачи сказали, что так лучше для моего здоровья – были риски из-за возраста. Всегда подсаживают несколько трехдневных эмбрионов, обычно "приживается" один", – отметила она.

Ольга Кицена Facebook

Кицена рассказала, что она за все время беременности ни разу не общалась с китайской парой.

"Китайцы – более закрытые, они нечасто общаются с суррогатными мамами. Многим все равно, кто выносил, они хотят забрать ребенка – и все. А некоторые, например итальянцы, немцы, румыны, очень разговорчивые, они могут даже настаивать на прямом общении. Одна девочка, родившая пять лет назад для пары, кстати, тоже из Китая, до сих пор с ними общается, они ей высылают фото мальчика. Некоторые приезжают за месяц-два до родов, чтобы сдружиться, присутствуют на родах", – поделилась украинка.

Кицена добавила, что беременность протекала отлично и до шестого месяца вообще не ощущала дискомфорта.

"Было только ощущение, что я толстая. Правда, на первых порах был токсикоз – ужасно себя чувствовала. Хотелось то соленых огурцов, то конфет. А иногда чего-то эдакого, и не пойми – с чего вдруг? Тогда поняла все эти анекдоты про беременных, которые ночью мужиков за гранатами посылают. Но ногой не топала, никого никуда не посылала. Хотела – перехотела, все нормально", – вспоминала женщина.

За два месяца до родов ее поселили на съемной квартире в Киеве. О своей суррогатной беременности Кицена писала в соцсетях. Некоторые люди ее поддерживали, но были и такие, что не разделяли ее решение.

"Подходят ко мне в кафе, говорят: "Вы большая молодец, что дарите надежду людям", "Я бы тоже хотела иметь детей, ваша история – до слез", "Спасибо, что такие, как вы, существуют"… Это очень приятно. Нет ничего приятнее – осознавать, что ты была полезна на планете, не просто дерево посадила, дом построила, а дала жизнь. Это больше, чем деньги", – рассказала она.

Ольга Кицена родила мальчика Facebook

Роды прошли хорошо посредством кесарева сечения. Здоровый мальчик родился 5 июля, вес 2540 грамм и рост 46 см. Деньги Кицена уже получила и планирует потратить их на жилье. Сейчас она восстанавливается после родов и вскоре готова выйти на работу.

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