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Суррогатная мать из Винницы откровенно рассказала, почему решилась на этот шаг

Алексей Титофф
Общество
2,4 т.
Суррогатная мать из Винницы откровенно рассказала, почему решилась на этот шаг

Ольга Кицена.

Украинка из Винницы в 43 года Ольга Кицена стала суррогатной матерью для китайской пары.

Для "КП в Украине" женщина откровенно рассказала, как решилась родить чужого ребенка и как проходила беременность. У винничанки есть родная дочь – 13-летняя Алиса. Кицена решилась на суррогатное материнство, чтобы купить отдельное жилье для себя и дочери.

Ольга Кицена

Ольга Кицена Facebook

"Что заставило? Материальный вопрос – хочу купить свою квартиру, съехать от мамы. Пока мы живем все вместе – я, моя мама и дочка. Мы советовались с Алисой, что неплохо было бы иметь свое жилье… Дочка все поняла. А мама? Ну что она мне скажет – мне 40 лет… Мама желает мне здоровья", – рассказала она.

Сумма, которую Кицена получит за ребенка не называется, однако суррогатной маме за услуги клиника репродуктивной медицины в Киеве обещали 15-25 тысяч евро. Беременность проходила хорошо, прижилось два эмбриона.

"Врачи сказали, что так лучше для моего здоровья – были риски из-за возраста. Всегда подсаживают несколько трехдневных эмбрионов, обычно "приживается" один", – отметила она.

Ольга Кицена

Ольга Кицена Facebook

Кицена рассказала, что она за все время беременности ни разу не общалась с китайской парой.

"Китайцы – более закрытые, они нечасто общаются с суррогатными мамами. Многим все равно, кто выносил, они хотят забрать ребенка – и все. А некоторые, например итальянцы, немцы, румыны, очень разговорчивые, они могут даже настаивать на прямом общении. Одна девочка, родившая пять лет назад для пары, кстати, тоже из Китая, до сих пор с ними общается, они ей высылают фото мальчика. Некоторые приезжают за месяц-два до родов, чтобы сдружиться, присутствуют на родах", – поделилась украинка.

Кицена добавила, что беременность протекала отлично и до шестого месяца вообще не ощущала дискомфорта.

"Было только ощущение, что я толстая. Правда, на первых порах был токсикоз – ужасно себя чувствовала. Хотелось то соленых огурцов, то конфет. А иногда чего-то эдакого, и не пойми – с чего вдруг? Тогда поняла все эти анекдоты про беременных, которые ночью мужиков за гранатами посылают. Но ногой не топала, никого никуда не посылала. Хотела – перехотела, все нормально", – вспоминала женщина.

За два месяца до родов ее поселили на съемной квартире в Киеве. О своей суррогатной беременности Кицена писала в соцсетях. Некоторые люди ее поддерживали, но были и такие, что не разделяли ее решение.

"Подходят ко мне в кафе, говорят: "Вы большая молодец, что дарите надежду людям", "Я бы тоже хотела иметь детей, ваша история – до слез", "Спасибо, что такие, как вы, существуют"… Это очень приятно. Нет ничего приятнее – осознавать, что ты была полезна на планете, не просто дерево посадила, дом построила, а дала жизнь. Это больше, чем деньги", – рассказала она.

Ольга Кицена родила мальчика

Ольга Кицена родила мальчика Facebook

Роды прошли хорошо посредством кесарева сечения. Здоровый мальчик родился 5 июля, вес 2540 грамм и рост 46 см. Деньги Кицена уже получила и планирует потратить их на жилье. Сейчас она восстанавливается после родов и вскоре готова выйти на работу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как в Украине зарабатывают суррогатные матери.

УкраинаВинницасуррогатное материнство
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