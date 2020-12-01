Суррогатная мать из Киева продала китайской паре ребенка от своего мужа

В Киеве будут судить женщину, которая, по версии следствия, решила стать суррогатной матерью для пары из Китая, но пыталась продать им ребенка от своего мужа.

Об этом случае написала KP.ua. Женщине грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

В мае 2018 года она заключила договор на оказание услуг по суррогатному материнству. Ей подобрали пару из Китая.

Китайские родители заплатили суррогатной матери $15 тысяч и еще $18 клинике.

Но на протяжении трех месяцев сотрудникам медицинского центра "Мать и ребенок" ТОВ "Неомед 2007" не удавалось перенести эмбрион китайских родителей к суррогатной матери.

Наконец женщина забеременела и выносила малыша. Однако после его рождения оказалось, что он не был азиатом, а тест ДНК показал 0% вероятности отцовства гражданина Китая.

Из-за этого китайцы, заплатившие деньги за ребенка, обратились в правоохранительные органы.

В ходе расследования выяснилась, что киевлянка после нескольких неудачных попыток оплодотворения забеременела от своего сожителя.

По версии следствия, подозреваемая вступила в сговор с сотрудниками клиники, которые долгое время помогали ей убеждать китайцев, что это именно их ребенок. Таким образом, обвинение строится на том, что женщина пыталась продать своего ребенка, что является торговлей людьми.

По мнению адвоката Елены Бабич, версия правоохранительных органов маловероятная. В случае суррогатного материнства с иностранными родителями тест ДНК делается в обязательном порядке, о чем знали и в клинике и сама суррогатная мать. Тем более, что даже визуально заметно, что родился ребенок славянской расы.

Сейчас женщина находится под домашним арестом, ее дальнейшую судьбу решит суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный продюсер российского канала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки заявила, что задумалась о суррогатном материнстве. С мужем Василием Бровко 44-летняя ведущая состоит в браке уже шесть лет, но общих детей у пары еще нет.