Главная Новости
21 ноября • обновлено в 15:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Суровая красота: в Одессе на море бушует шторм. Фоторепортаж

335
Читать материал на украинском

В Одессе 21 ноября очень ветрено. На море – шторм. Горожане, у которых выдался выходной, прогуливаются у моря и фотографируют бушующую стихию.

Фотокорреспондент OBOZREVATEL также прошелся вдоль побережья и запечатлел суровое ноябрьское Черное море (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

Новости
Главную елку в пригороде Одессы сделают из тысячи устриц. Фото

По прогнозам синоптиков, ветреная погода сохранится в Одессе и в ближайшие дни. Ночью возможны заморозки. А вот температура морской воды пока еще +11 градусов.

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 21 ноября сильный порывистый ветер повалил 12 деревьев. Одно из них упало на авто. Также зафиксировано 9 обрывов электросетей. Нарушено движение трамвайного маршрута №20.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Черное море
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги