Суровая красота: в Одессе на море бушует шторм. Фоторепортаж

В Одессе 21 ноября очень ветрено. На море – шторм. Горожане, у которых выдался выходной, прогуливаются у моря и фотографируют бушующую стихию.

Фотокорреспондент OBOZREVATEL также прошелся вдоль побережья и запечатлел суровое ноябрьское Черное море (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

По прогнозам синоптиков, ветреная погода сохранится в Одессе и в ближайшие дни. Ночью возможны заморозки. А вот температура морской воды пока еще +11 градусов.

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Шторм в Одессе

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 21 ноября сильный порывистый ветер повалил 12 деревьев. Одно из них упало на авто. Также зафиксировано 9 обрывов электросетей. Нарушено движение трамвайного маршрута №20.

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