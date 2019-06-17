Супрун заговорила об отмене еще одного праздника в Украине: о чем речь

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что День медицинского работника, который отмечали 16 июня, – еще один праздник, искусственно созданный во времена СССР.

По ее мнению, сотрудникам и пациентам нужен не один праздничный день в году, а новая система здравоохранения. "День медицинского работника, который появился в 1980 году в Советском Союзе, один из таких праздников. Это очень в стиле империй давать людям "праздник" вместо достоинства, финансовой независимости и условий труда и жизни. Сегодня этот день остается праздником в Украине, Беларуси и России", – написала она на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что культуру внимания к медикам один раз в год нужно менять.

Иллюстрация Факти ICTV

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"Это невозможно без конфликтов, но только в таких конфликтах может родиться новая система здравоохранения Украины. Система в которой каждый день - день медицинского работника. Каждый день – день пациента, которому смогли оказать своевременную и качественную помощь", – добавила и.о. министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине недавно ввели новый праздник – День отца. Его отметили 16 июня.

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