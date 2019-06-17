ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

Супрун заговорила об отмене еще одного праздника в Украине: о чем речь

5.6тЧитать материал на украинском

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что День медицинского работника, который отмечали 16 июня, – еще один праздник, искусственно созданный во времена СССР.

По ее мнению, сотрудникам и пациентам нужен не один праздничный день в году, а новая система здравоохранения. "День медицинского работника, который появился в 1980 году в Советском Союзе, один из таких праздников. Это очень в стиле империй давать людям "праздник" вместо достоинства, финансовой независимости и условий труда и жизни. Сегодня этот день остается праздником в Украине, Беларуси и России", – написала она на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что культуру внимания к медикам один раз в год нужно менять.

Иллюстрация

Иллюстрация

Факти ICTV

Новости
Супрун ответила на скандал и протесты вокруг введенного при ней экзамена

"Это невозможно без конфликтов, но только в таких конфликтах может родиться новая система здравоохранения Украины. Система в которой каждый день - день медицинского работника. Каждый день – день пациента, которому смогли оказать своевременную и качественную помощь", – добавила и.о. министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине недавно ввели новый праздник – День отца. Его отметили 16 июня.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
8
111
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
одно но,тогда и людей лечили качественно и бесплатно,и зарплаты у врачей были нормальные,еп твою в цру матнихай!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Нэзабаром Сравні, твои бредни, тварь паРРашная, кaцапам рассказывай!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну сейчас праздник отменят и сразу же медицина взлетит в уровне!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
леня зе
леня зе
пусть откажется от американского гражданства ,а потом вякает внучка полицая..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel