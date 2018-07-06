МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Другое дело - алкоголь": Супрун развенчала популярный "летний" миф

1.1тЧитать новость на украинском

Утверждение, что плавать сразу после приема еды категорически запрещено, является ошибочным.

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, отметив, что плавание сразу после еды не является более опасным для жизни, чем плавание через два часа после принятия пищи или же вообще голодным.

"Действительно, во время пищеварения организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышц. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму", - пояснила она.

Новости
"Куда руки суешь?" Супрун развенчала миф о популярном в Украине приборе

При этом Супрун подчеркнула, что стоит учитывать особенности пищеварительного процесса. "Во время плавания, как и во время спорта, еда, не переварилась полностью, может давать о себе знать. Тошнотой и неприятными ощущениями в животе", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Супрун обратила внимание на то, что с такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5-2 часа.

"Другое дело с алкоголем. Плавать после употребления алкоголя очень опасно! ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из главных причин, которые приводят к трагическим последствиям на воде среди взрослых", - добавила Супрун.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Супрун сделала важное предупреждение о купальном сезоне в Украине.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объект
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші

Наши блоги