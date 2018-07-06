"Другое дело - алкоголь": Супрун развенчала популярный "летний" миф

Утверждение, что плавать сразу после приема еды категорически запрещено, является ошибочным.

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, отметив, что плавание сразу после еды не является более опасным для жизни, чем плавание через два часа после принятия пищи или же вообще голодным.

"Действительно, во время пищеварения организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышц. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму", - пояснила она.

При этом Супрун подчеркнула, что стоит учитывать особенности пищеварительного процесса. "Во время плавания, как и во время спорта, еда, не переварилась полностью, может давать о себе знать. Тошнотой и неприятными ощущениями в животе", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Супрун обратила внимание на то, что с такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5-2 часа.

"Другое дело с алкоголем. Плавать после употребления алкоголя очень опасно! ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из главных причин, которые приводят к трагическим последствиям на воде среди взрослых", - добавила Супрун.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Супрун сделала важное предупреждение о купальном сезоне в Украине.