Супрун развенчала мифы о коронавирусе и сказала, как спастись

Любые БАДы, луково-чесночные отвары, масла тмина и гомеопатия, а также иммуномодуляторы, антивирусные препараты или оксолиновая мазь не помогут побороть смертельный коронавирус из Китая COVID-19.

Об этом сообщила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Средства, действенность которых не доказана никакими научными исследованиями, не просто отберут ваши деньги. Они опасны еще и тем, что создают иллюзию защиты и отвлекают внимание от действительно важных вещей, которые помогают", – отметила она.

Супрун перечислила, что поможет защититься от коронавируса:

Тщательно мойте руки. Водой с мылом и не менее 20-30 секунд.

Когда мыла с водой нет рядом – пользуйтесь антисептиком для рук. В растворе должно быть 60% -80% спирта или 2% хлоргексидина. Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук. Обрабатывайте руки не менее 30 секунд.

Не касайтесь грязными руками глаз, носа или рта, избегайте тесного контакта с больными людьми.

Проветривайте, увлажняйте помещение, дезинфицируйте поверхности.

Для того, чтобы помочь своему организму дать отпор любым болезням, всегда сбалансировано питайтесь, пейте много воды, занимайтесь спортом и спите достаточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

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