Супрун рассказала, как защититься от коронавируса людям в группе риска

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун дала советы, как защититься от коронавируса COVID-19 людям в группе риска.
На странице в Facebook она отметила, что в группу риска входят пожилые и люди с серьезными хроническими заболеваниями (болезни сердца, легких, сахарный диабет).
Коронавирус в Украине
Супрун посоветовала таким людям:
Уменьшить контакты с внешним миром
Избегать людей с признаками ОРВИ
Позаботиться о запасах продуктов и лекарств
Поддерживать чистоту в доме
При выходе из дома нудно соблюдать меры предосторожности: избегать толпы, ограничить контакт с людьми и сохранять дистанцию в два метра
Мыть руки с мылом и использовать антисептик. Не касаться лица, носа, глаз.
Насколько возможно избегать соприкосновений с поверхностью: кнопки лифта, ручки дверей и прочее. Используйте ткань или рукав.
Отказаться от поездок общественном транспорте и путешествий в целом.
По возможности, отменить визиты в больницу и в случае необходимости вызывать врача на дом.
При первых симптомах коронавирусной болезни – температуре, кашле затрудненном дыхании – нужно немедленно известить семейного врача и следовать его инструкциям.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 19 марта в стране зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них – летальных: в Черновицкой и Житомирской областях.
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