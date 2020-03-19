Супрун рассказала, как защититься от коронавируса людям в группе риска

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун дала советы, как защититься от коронавируса COVID-19 людям в группе риска.

На странице в Facebook она отметила, что в группу риска входят пожилые и люди с серьезными хроническими заболеваниями (болезни сердца, легких, сахарный диабет).

Коронавирус в Украине

Супрун посоветовала таким людям:

Уменьшить контакты с внешним миром

Избегать людей с признаками ОРВИ

Позаботиться о запасах продуктов и лекарств

Поддерживать чистоту в доме

При выходе из дома нудно соблюдать меры предосторожности: избегать толпы, ограничить контакт с людьми и сохранять дистанцию в два метра

Мыть руки с мылом и использовать антисептик. Не касаться лица, носа, глаз.

Насколько возможно избегать соприкосновений с поверхностью: кнопки лифта, ручки дверей и прочее. Используйте ткань или рукав.

Отказаться от поездок общественном транспорте и путешествий в целом.

По возможности, отменить визиты в больницу и в случае необходимости вызывать врача на дом.

При первых симптомах коронавирусной болезни – температуре, кашле затрудненном дыхании – нужно немедленно известить семейного врача и следовать его инструкциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 19 марта в стране зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них – летальных: в Черновицкой и Житомирской областях.

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