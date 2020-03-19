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19 марта • обновлено в 17:53
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Супрун рассказала, как защититься от коронавируса людям в группе риска

1.1т
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Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун дала советы, как защититься от коронавируса COVID-19 людям в группе риска.

На странице в Facebook она отметила, что в группу риска входят пожилые и люди с серьезными хроническими заболеваниями (болезни сердца, легких, сахарный диабет).

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Супрун посоветовала таким людям:

  • Уменьшить контакты с внешним миром

  • Избегать людей с признаками ОРВИ

  • Позаботиться о запасах продуктов и лекарств

  • Поддерживать чистоту в доме

  • При выходе из дома нудно соблюдать меры предосторожности: избегать толпы, ограничить контакт с людьми и сохранять дистанцию в два метра

  • Мыть руки с мылом и использовать антисептик. Не касаться лица, носа, глаз.

  • Насколько возможно избегать соприкосновений с поверхностью: кнопки лифта, ручки дверей и прочее. Используйте ткань или рукав.

  • Отказаться от поездок общественном транспорте и путешествий в целом.

  • По возможности, отменить визиты в больницу и в случае необходимости вызывать врача на дом.

  • При первых симптомах коронавирусной болезни – температуре, кашле затрудненном дыхании – нужно немедленно известить семейного врача и следовать его инструкциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 19 марта в стране зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них – летальных: в Черновицкой и Житомирской областях.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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