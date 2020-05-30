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30 мая • обновлено в 17:28
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Супрун раскритиковала украинцев, восставших против вакцинации

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Петицию о том, чтобы не допустить принудительное тестирование и вакцинацию в Украине подписало почти 25 тысяч человек.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун. Она раскритиковала украинцев, которые "восстали" против вакцинации.

"Пока одна часть людей делает мемы о мифе о чипировании от Билла Гейтса, кое-кто действительно переживает. Нельзя недооценивать уровень негативного воздействия даже от самых нелепых фейков. Из-за реальной угрозы болезни, неуверенной ситуации в стране и мире, мы все становимся более чувствительными к любой информации. И, если все наше окружение внезапно начинает говорить о какой-то вещи, так или иначе, мы становимся частью этого дискурса", – написала Супрун.

Вакцинация

Вакцинация

По ее словам, автором петиции является Сергей Гула, ранее он распространял фейки о запрете вакцин против кори в Японии. Супрун подчеркнула, что в петиции отсутствуют факты, формулировки в тексте туманные, но страх перед болезнью и недоверие к государству в борьбе с ней делают свое дело.

"Игра на эмоциях людей – не новая технология, которую давно освоили пропагандисты и популисты. Вакцины – вообще одна из любимых тем для нагнетания страха и недоверия к государственным институтам. Изнутри государства это делают популисты, которые не гнушаются темами ради краткосрочных симпатий общества", – отметила бывшая глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что в цивилизованном обществе вакцинация не может быть темой для дискуссий.

"Как не дискутируют о том, существует ли сила притяжения – это очевидно, это доказано наукой и личным опытом каждого человека на планете. Вакцины работают и спасают жизни – это факт. Прививка – это единственный способ спастись от множества смертельных болезней. Подрывать доверие к вакцинам = это ставить под угрозу национальную безопасность", – добавила медик.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Комаровский рассказал можно ли заразиться коронавирусом через готовую еду из доставки.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Вакцинация Вакцинация в Украине Коронавирус
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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