"Железные нервы!" Сеть рассмешила реакция Супрун на скандал Ляшко в Кабмине

В сети набирает популярности видеозапись из зала заседаний Кабинета министров, где лидер РПЛ Олег Ляшко устроил перепалку с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Во время их эмоционального диалога и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сохраняла спокойствие и медленно раскачивалась в своем кресле. Видео на своей странице в Facebook опубликовал Роман Котлар (чтобы посмотреть запись, доскролльте до конца страницы).
"Ульяна Супрун реагирует на сегодняшнюю (20 марта. - Ред.) перепалку Ляшко и Гросмана. Это бесценно", ‒ подписал видео пользователь.
Уляна Супрун на заседании Кабмина
Скриншот
"Вот это железные нервы", ‒ прокомментировала видео Нина Божко.
"Здоровее будет!" ‒ написала также Мария Май.
Как писал OBOZREVATEL, на заседании Кабинета министров 20 марта действующий контракт с главой НАК "Нафтогаз-України" Андреем Коболевым решили продлить еще на год.
В ответ на это представители Радикальной партии во главе с их лидером Олегом Ляшко пригрозили блокировать работу правительства.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!