Супрун ответила, можно ли проветривать дома на карантине

Дарья Дурова Общество 00:36, 9.04.2020

Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 проветривать дома и квартиры не только можно, но и рекомендовано – в непроветриваемой комнате частицы грязи и пыли дольше зависают в воздухе и поэтому могут быть дополнительными раздражителями и носителями бактерий и вирусов.

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Об этом сообщила в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. "Нет риска заболеть COVID-19 путем проветривания. Зато в душном помещении риск "поймать" какой-то вирус, бактерию или грибок растет", – подчеркнула она.

Ульяна Супрун

По словам чиновницы, вирус "не залетит в открытое окно, как летучая мышь". Она напомнила, как именно передается COVID-19:

  • Может передаваться от человека к человеку, через небольшие капли жидкостей из носа или рта. Эти капли распространяются во время того, как инфицированный человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух.

  • Можно заразиться, если просто вдохнуть эти капли. Для этого достаточно находиться в близком незащищенном контакте с инфицированным человеком – на расстоянии менее метра.

  • Можно заразиться, если коснуться поверхности или предметов, на которые эти капли приземлились, а затем той же рукой прикоснуться к носу, рту или глазу.

"Доказательные рекомендации по защите от COVID-19 поощряют чаще проветривать помещение... Особенно душная комната опасна для младенцев, в которых тяжелый сухой воздух может вызвать симптомы, сходные с простудой – насморк, чихание и кашель", – отметила Супрун.

Она посоветовала украинцам чаще проветривать помещения и делать влажную уборку с помощью моющих средств или дезинфекторов.

"Позволяйте себе иногда выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом (но соблюдайте правила, действующие в вашем городе). Лучше рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов", – написала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия COVID-19 может пойти на спад с той же скоростью, с которой нарастала, однако вторая волна заболевания, когда люди массово выйдут из самоизоляции, остается вероятной, считает американо-российский микробиолог Александр Гольдфарб.

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