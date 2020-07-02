Супрун объяснила украинцам, как нельзя носить маску

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун напомнила, почему нельзя носить маску, оставляя открытым нос. По её словам – это верный путь к заражению COVID-19.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. По словам Супрун, неправильное использование маски – гораздо хуже её отсутствия, так как люди думают, что защищены и игнорируют остальные меры безопасности. Однако это не так.

Она напомнила, что носить маску, оставляя открытым нос, бесполезно, ведь именно через него вирус чаще всего попадает в организм человека. Она сослалась на исследования ученых, которые выяснили, что именно в носу обнаружили наибольшее количество протеинов, с помощью которых вирус попадает в организм.

"Поэтому даже сложно видеть, как люди спускают маски ниже носа, думая, что все еще защищены. Потому что это прямой путь к заражению новым вирусом. И вообще лишает ношение маски всякого смысла. Вы же не будете выставлять кончик носа со скафандра в открытом космосе. С маской так же. Она работает – только, когда одета правильно, к тому же, чистыми руками", – отметила Супрун.

Экс-министр также подчеркнула, что при правильном ношении маска все же способна обеспечить надежную защиту от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун дала советы, как правильно отдыхать на природе, чтоб не заразиться COVID-19.