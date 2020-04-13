Супрун назвала опасность самостоятельного тестирования на COVID-19

Свободный доступ к тестам на коронавирус COVID-19 может быть неплохим решением, но тут есть ряд опасностей.

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Опасность самостоятельного тестирования состоит в отсутствии четких рекомендаций по поводу применения таких тестов, написала на своей странице в Facebook бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Узнав о возможности сделать тест, люди могут побежать покупать его в аптеку, не имея для этого никаких оснований, и без предварительной консультации с врачом. Так не должно быть. Возможность купить тест - это хорошо, но для получения наиболее точного результата, исследования должен делать именно врач", – отметила она.

Супрун подчеркнула, что есть риск неправильного использования теста: например, неправильный отбор крови и введение ее в лунку (слишком мало или слишком много), неправильная фиксация в для считывания результате, выполнение в несоответствующих условиях в целом.

"Все эти факторы влияют на точность результата. И очень вероятно, что человек без навыков, не сможет полноценно выполнить все условия дома", – считает бывшая министр.

По словам Супрун, получение ложного результата, как положительного, так и негативного, опасно.

"Если результат отрицательный - это может создать ложную иллюзию, что все в порядке. Ведь отрицательный результат возможен в период "серологического окна", когда человек уже заразился, но антител в крови пока нет. Поэтому отрицательный результат не исключает возможности заражения вирусом. Положительный результат означает, что контакт с вирусом уже состоялся. С одной стороны, это может означать, что человек уже давно переболела и тест показывает наличие иммунитета. В противном случае это может означать, что болезнь в разгаре. Поэтому первое, что следует сделать - это сообщить своему врачу и соблюдать правила самоизоляции до того, как положительный результат не будет подтвержден или отменен ПЦР-тестированием", – отметила она.

Также стоит обеспечить соответствующую утилизацию, потому что использованные тесты и скарификаторы – это медицинские отходы, которые являются опасными, согласно закону Украины "Об отходах".

"Еще один негативный момент – исследование в домашних условиях разрушает алгоритм выявления инфицированных людей, который существует сейчас. Важно, чтобы результат теста (положительный или отрицательный) попал в статистику, ведь это информация, которую в дальнейшем используют эпидемиологи для отслеживания контактов инфицированного человека и для фиксирования в статистике", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики не советуют украинцам самостоятельно проверяться на наличие у них коронавируса, покупая рекламируемые в интернете тесты отечественного или зарубежного производства.