"Думайте про пижаму!" Супрун дала советы Зеленскому и Порошенко перед дебатами

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун накануне дебатов между кандидатами в президенты Украины обнародовала советы, которые помогут побороть взволнованность перед публичными выступлениями.

Первое правило – держать правильную осанку, написала Супрун на своей странице в Facebook. Для этого нужно поднять плечи, свести их вместе и опустить лопатки. Шея при этом должна быть прямой.

"Из-за взволнованности связки (голосовые. – Ред.) могут быть напряженными. Есть хорошее упражнение, чтобы их расслабить: несколько минут громко вздыхайте. Потом положите руки на грудину и ниже и ниже проговаривайте звук "хамммммммм", – поделилась Супрун.

Второе правило – побороть страх. Для этого нужно представить, что все ваши зрители только что проснулись и одеты в пижаму. Все они сонные и неопрятные, а вы выглядите хорошо и уверены в себе.

После этого нужно найти точку опоры – расставить ноги на ширине плеч, а в руки взять микрофон или заметки с планом доклада. Важно не размахивать руками, потому что это может только усилить волнение.

Второй точкой опоры могут стать глаза людей, к которым вы обращаетесь. Спикеру не стоит прятать взгляд, нужно прямо смотреть на аудиторию.

Иллюстрация 5sfer

Также важно пить воду во время выступления и не бояться делать паузы. Употреблять алкоголь накануне выступления нельзя – он замедляет речь и мысли.

Как писал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как можно защитить свое психическое здоровье от атак импульсивных людей.

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