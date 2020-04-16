Никаких доказательств передачи коронавируса половым путем нет, но занимаясь сексом нужно соблюдать необходимые правила безопасности.

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Об этом на своей странице в Facebook бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она объясняет, что на этом этапе нужно ответственно относиться к своим сексуальным связям и беспокоится не только о своей безопасности, но и о безопасности своего партнера или партнерши.

В то же время Супрун обращает внимание на то, что секс положительно влияет на организм человека, особенно в период стресса, в котором сейчас находится общество из-за карантина.

"В общем секс снижает тревожность и помогает бороться со стрессом, с которым мы все сейчас можем сталкиваться из-за вынужденной изоляции. Занятия сексом сопровождает выброс гормонов, в частности окситоцина, хорошо влияет на нашу иммунную систему. Например, окситоцин активирует звено врожденного иммунитета, клеток "естественных киллеров". Они убивают пораженные вирусами клетки и не дают возникать рецидивы некоторых болезней", – говорит экс-министр.

Секс снижает тревожность и помогает бороться со стрессом pixabay

Она объясняет, что несмотря на опасность близких контактов из-за распространения вируса SARS-CoV-2, заниматься сексом можно, но сознательно подходя к процессу.

"Как и другие респираторные вирусы, вирус SARS-CoV-2 не распространяется половым путем. Никаких доказательств такой вероятности пока нет. Вирус обнаруживали в фекальных массах больных COVID-19 человек, но пока не находили в сперме или влагалищных выделениях", – объясняет Супрун.

До сих пор недостаточно информации, чтобы утверждать о полной безопасности или опасности самого полового акта сейчас, но бывший министр собрала несколько советов, которых следует придерживаться в этот период во время занятия сексом.

Во-первых, можно заниматься мастурбацией, ведь как говорит Супрун, "ваш самый безопасный сексуальный партнер - вы сами": "Мастурбация не распространяющий вирус, особенно если вы моете руки и любые секс-игрушки мылом не менее 30 секунд до и после секса".

При пандемии коронавируса можно заниматься мастурбацией pixabay

Во-вторых, старайтесь занимайтесь сексом с близкими вам людьми.

"По уровню безопасности после вас пойдет ваш постоянный партнер или партнерша, с кем вы живете. Если вы вдвоем придерживаетесь карантина, не имеете тесных контактов с другими людьми, а к тому же, живете вместе, то в плане интенсивности телесных контактов секс ничем не будет отличаться от совместного просмотра фильма в объятиях", – объясняет она.

Супрун советует воздержаться от сексуальных контактов с теми, с кем вы не находитесь на карантине, даже если это ваш постоянный сексуальный партнер.

Если же у вас несколько сексуальных партнеров, экс-министер предлагает ограничить встречи и заменить реальный секс на виртуальный.

"Если вы практикуете анальный секс или римминг, помните о том, что вирус SARS-CoV-2 может содержаться в фекальных массах. Так же помните, что во время орального секса вероятное распространение вируса через слюну. Для этого используйте презервативы или латексные салфетки, здесь важна барьерная защита", – пишет Супрун.

При сексе используйте презервативы или латексные салфетки pixabay

Она отмечает, что мыть руки до и после секса не менее важно, чем каждый раз после возвращения с улицы. Так же важно дезинфицировать все секс-игрушки, которые вы используете.

Откажитесь от секса необходимо тогда, когда вы или ваш партнер или партнерша плохо себя чувствуют.

"Если у вас или вашего партнера появились симптомы COVID-19, избегайте секса и поцелуев, в частности. Помните, что высокая температура (выше 38,5 градусов), кашель и затрудненное дыхание - повод к госпитализации", – сказала Супрун, отметив, что удерживаться необходимо и в том случае, если что ваш партнер или партнерша контактировали с больными COVID-19 людьми.

Лучше в период пандемии коронавируса не забывать и о других инфекциях, передающихся половым путем и пользоваться средствами контрацепции.

"Для предотвращения инфицирования этими инфекциями нужно пользоваться средствами контрацепции. Презерватив - средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременности одновременно. Его эффективность очень высокая, но только в случае правильного использования", – объяснила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , экс-глава МОЗ Украины Ульяна Супрун дала советы, как защититься от коронавируса COVID-19 людям в группе риска.

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