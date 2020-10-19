Как коронавирус распространяется за столом: суперкомпьютер показал схему

Самый быстрый в мире суперкомпьютер рассчитал, что вероятность заражения коронавирусом воздушно-капельным путем выше, если человек сидит рядом со своим партнером за столом и поворачивает голову, чтобы поговорить, чем если бы они сидели друг напротив друга.

В первом случае на человека попадает в 5 раз больше капель, пишет японское издание "Асахи Симбун" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подсчеты проводила группа исследователей из японского Центра вычислительных наук Рикен и других организаций с помощью японского суперкомпьютера Fugaku, который в июне нынешнего года считался самым быстрым в мире по скорости вычислений.

Рассматривалось три ключевых сценария распространения капель: люди сидели друг напротив друга, бок о бок и по диагонали. По условиям эксперимента, ширина каждого стола составляла 60 квадратных сантиметров – стандартный размер, используемый в ресторанах. Люди разговаривали, глядя в лицо друг друга около минуты.

Выяснилось, когда человек разговаривал с кем-то по диагонали через стол, до него доходило примерно на 75% меньше капель по сравнению с другими рассадками.

Руководитель исследовательской группы, профессор вычислительной техники в Университете Кобе Макото Цубокура, объяснил, что посетители баров и ресторанов также могут снизить риск инфицирования воздушно-капельным путем, если они не будут поворачиваться лицом друг к другу, чтобы поговорить, когда сидят бок о бок за стойкой.

Цубокура предложил устанавливать перед посетителями зеркала, чтобы они могли видеть свою позу и безопасно общаться друг с другом.

Как сообщил OBOZREVATEL, три опасных коронавируса SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV могут иметь одни и те же уязвимые места, что позволяет создать универсальное лекарственное средство против этих инфекций.