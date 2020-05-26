На Сумщине начиная с 22 мая количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией не увеличивалось по сравнению с другими областями.

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В частности, сейчас там официально зарегистрировано 166 заражений. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

С начала пандемии от COVID-19 в области выздоровели 123 пациента, активными больными остаются 39 человек.

На Сумщине четверо суток подряд нет новых случаев заражения COVID-19

Правда, в Сумской области коронавирусная болезнь унесла жизни четырех человек.

Также отмечается, что за последние сутки в областную лабораторию поступило восемь сообщений о подозрении на COVID-19. Тогда как всего с начала года – 763.

Напомним, что по состоянию на вторник, 26 мая, в Украине официально подтверждено 21 584 случая коронавирусной инфекции. Из них 339 – за минувшие сутки. В то же время известно, что от COVID-19 в стране умерли 644 человека, а 7575 пациентов полностью побороли болезнь.

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

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