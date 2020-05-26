Сумская область установила рекорд по COVID-19 в Украине
На Сумщине начиная с 22 мая количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией не увеличивалось по сравнению с другими областями.
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В частности, сейчас там официально зарегистрировано 166 заражений. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
С начала пандемии от COVID-19 в области выздоровели 123 пациента, активными больными остаются 39 человек.
Правда, в Сумской области коронавирусная болезнь унесла жизни четырех человек.
Также отмечается, что за последние сутки в областную лабораторию поступило восемь сообщений о подозрении на COVID-19. Тогда как всего с начала года – 763.
Напомним, что по состоянию на вторник, 26 мая, в Украине официально подтверждено 21 584 случая коронавирусной инфекции. Из них 339 – за минувшие сутки. В то же время известно, что от COVID-19 в стране умерли 644 человека, а 7575 пациентов полностью побороли болезнь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Директор Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко объявил голодовку, потому что его учреждение недофинансировали.
Выяснилось, что Глуховская городская больница на Сумщине сама занизила статистические показатели по количеству услуг, поэтому и получила соответствующее финансирование.