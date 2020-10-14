Сухость во рту назвали возможным признаком серьезного заболевания

Сухость во рту и жжение в верхней части горла могут быть признаками серьезного заболевания, в частности сахарного диабета.

По словам врачей, сухость во время диабета появляется из-за снижения оттока слюны на фоне высокого уровня сахара в крови, пишет Express.co.uk.

Об этом могут свидетельствовать также частые позывы к мочеиспусканию, неутолимая жажда или долгое заживление ран.

Кроме того, сухость в полости рта зачастую говорит о наличии кариеса или заболевании десен. Этот же симптом может быть спровоцирован приемом лекарств, а также нервным состоянием или обезвоживанием.

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