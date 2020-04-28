Сухость и кровотечение: названы страшные последствия пандемии COVID-19

Интенсивное использование мыла и дезинфицирующего средства в борьбе с коронавирусом COVID-19 привело к всплеску кожных заболеваний.
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Дерматологи предупредили, что постоянное использование моющих средств вызывает сухость рук и проблемы с кожей, передает Daily Mail.
"Чистящее средство удаляет с кожи натуральное масло и влагу, что приводит к вторичному дерматиту рук", – сообщила дерматолог Рэйчел Манифолд.
Пандемия COVID-19
Медик отметила, что из-за усердного использования дезинфицирующих средств у нескольких людей кожа трескалась вплоть до кровотечения.
Во избежание таких случаев, врачи рекомендовали не использовать "домашние антисептики", ведь они могут гораздо опаснее, чем производимые. Неправильные концентрации в смеси могут вызвать раздражение и привести к ожогу кожи.
Специалисты добавили, что лучшим решением для борьбы с трещинами и сухостью кожи является применение увлажнительных кремов.
Раздражение кожи рук
Daily Mail
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус сильно влияет на работу головного мозга и иммунной системы, а также может привести к инсультам и инфарктам у пожилых людей.
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