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28 апреля • обновлено в 11:01
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Сухость и кровотечение: названы страшные последствия пандемии COVID-19

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Интенсивное использование мыла и дезинфицирующего средства в борьбе с коронавирусом COVID-19 привело к всплеску кожных заболеваний.

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Дерматологи предупредили, что постоянное использование моющих средств вызывает сухость рук и проблемы с кожей, передает Daily Mail.

"Чистящее средство удаляет с кожи натуральное масло и влагу, что приводит к вторичному дерматиту рук", – сообщила дерматолог Рэйчел Манифолд.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

Медик отметила, что из-за усердного использования дезинфицирующих средств у нескольких людей кожа трескалась вплоть до кровотечения.

Во избежание таких случаев, врачи рекомендовали не использовать "домашние антисептики", ведь они могут гораздо опаснее, чем производимые. Неправильные концентрации в смеси могут вызвать раздражение и привести к ожогу кожи.

Специалисты добавили, что лучшим решением для борьбы с трещинами и сухостью кожи является применение увлажнительных кремов.

Раздражение кожи рук

Раздражение кожи рук

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус сильно влияет на работу головного мозга и иммунной системы, а также может привести к инсультам и инфарктам у пожилых людей.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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